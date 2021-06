Le DTM en direct vidéo ce week-end !

C'est un week-end de première pour le célèbre championnat allemand, qui entre tout simplement dans une nouvelle ère ! Pour la première fois de son Histoire, la grille sera composée de GT3 et non plus d'autos issues de la réglementation Class One. Ce changement important est synonyme d'arrivée pour de nombreux constructeurs, dont Ferrari et McLaren. Du côté des pilotes, de grands noms de la discipline comme Gary Paffett seront opposés à des rookies, notamment Alex Albon et Sophia Flörsch.

L'ouverture de cette saison 2021 sera d'autant plus unique qu'elle aura lieu à Monza, là aussi une grande première pour le DTM.

Samedi, les qualifications pour la première course auront lieu à partir de 10h30, avant le départ de la course qui sera donné à 13h30. Le lendemain, dimanche, les pilotes tenteront de nouveau de décrocher la pole à partir de 10h10, avant que le départ ne soit donné une nouvelle fois à 13h30.

Motorsport.com vous permettra de suivre l'intégralité de ces séances et courses en direct et gratuitement, le tout sans avoir besoin de créer de compte.