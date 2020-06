Fabio Scherer dévoile ses couleurs avant ses débuts en DTM

Scherer portera le numéro 13 et roulera pour l’équipe privée belge WRT, qui alignera également un autre débutant, Ed Jones.

"Je me réjouis d’être finalement de retour dans la voiture et de pousser mon Audi RS 5 DTM à la limite", se réjouit Lucas Scherer.

"Nous traversons actuellement une période très difficile, il nous suffit donc de nous en tenir aux règles, de considérer que les tests RTI auront lieu dans des conditions très particulières en raison du COVID-19".

"Ce sera donc un très bon sentiment de commencer et de travailler avec mon équipe sur la piste pour la première fois après une pause de six mois".

"J'attends ce moment avec impatience et je voudrais également remercier mes sponsors - Stobag et ATS Banding, non seulement pour les nombreuses années de coopération mais aussi pour m'avoir permis de rester affûté pendant ces moments difficiles. Je suis vraiment enthousiaste et je pense que nous pouvons accomplir beaucoup de choses avec le WRT Team Audi Sport".

Nico Muller, Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM Photo de: Audi Communications Motorsport

De son côté, Nico Müller aborde sa septième saison en DTM, qui sera également, rappelons-le, la dernière de Audi dans la discipline.

Par ailleurs, ITR, organisateur du championnat DTM, a publié cette semaine une nouvelle version de son calendrier 2020. Une version largement remaniée, où l’on note la disparition des courses de Monza, d’Anderstorp, et du nouveau circuit de Saint-Petersburg.

Calendrier DTM 2020 :

10/12 juillet – Norisring

01/02 août – Spa

14/16 août – Lausitzring

21/23 août – Lausitzring

04/06 septembre – Assen

11/13 septembre - Nürburgring (GP)

18/20 septembre - Nürburgring (Court)

9/11 octobre – Zolder

16/18 octobre – Zolder

6/8 novembre - Hockenheim

