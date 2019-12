Fabio Scherer promu pilote DTM avec Audi WRT en 2020

Le pilote d'Engelberg, dans le canton d'Obwald, a effectué ses débuts en sport automobile en 2016 en ADAC Formule 4 et en Championnat d'Italie de F4 avec le Jenzer Motorsport. Après avoir disputé la série des Emirats Arabes Unis de la catégorie, il a pris part à une seconde saison en ADAC Formule 4 en 2017, où il a terminé cinquième du championnat après avoir signé une victoire.

Fabio Scherer a ensuite été promu en Championnat d'Europe FIA de Formule 3 en 2018 avec Motopark, avec qui il a signé une pole position et deux meilleurs tours en course. En 2019, il a disputé une deuxième saison dans le championnat avec l'équipe Sauber Junior Team by Charouz.

À 20 ans, il fera ainsi le saut en DTM, et rejoindra l'équipe WRT Team Audi, la structure belge alignant des RS 5 DTM privées depuis cette saison, où Jonathan Aberdein et Pietro Fittipaldi avaient défendu ses couleurs.

"C'est un réel plaisir de rejoindre l'équipe WRT Audi Sport pour le DTM en 2020 ", se réjouit Fabio Scherer. "De plus, c'est un rêve devenu réalité car je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus fort que DTM ! C'est incroyable d'avoir cette possibilité et je vous remercie tous de l'avoir rendue possible."

"J'ai vraiment hâte d'être en 2020, je suis vraiment excité et je pense que nous pouvons accomplir beaucoup de choses."

Fabio Scherer fera équipe au sein de l'équipe WRT Audi Sport avec Ed Jones, Britannique d'origine mais né aux Emirats Arabes Unis, champion Indy Lights en 2016 et pilote en IndyCar Séries ces trois dernières années, où il a signé trois podiums dans la discipline.

Scherer rejoint ainsi un autre pilote suisse sur la grille du DTM l'an prochain, Nico Müller, qui sera l'un des fers de lance de l'équipe officielle Audi Sport Team Abt Sportsline.