Kubica s'est senti "tout de suite à l'aise" dans la BMW M4 DTM

Alors qu'il n'a pas encore officialisé son programme 2020 mais qu'il a clairement indiqué que le DTM l'intéressait, Robert Kubica était ce jeudi au volant de la BMW M4 DTM sur le circuit de Jerez. Pour le constructeur allemand, ces essais sont déterminants pour tirer les leçons de ce qui n'a pas fonctionné en 2019. La marque en profite également pour passer en revue les possibilités qui s'offrent à elle en matière de line-up, la porte étant visiblement ouverte à l'ex-pilote de Formule 1, qui a déjà couru sous les couleurs de BMW dans la catégorie reine de 2006 à 2009.

Voir aussi : Les Formule 1 pilotées par Robert Kubica

"Ça faisait longtemps que j'avais piloté une voiture de course avec un toit, même si en DTM il s'agit davantage d'une monoplace avec un toit", a réagi Kubica à l'issue de son premier roulage. "Comme toute voiture, elle a ses propres caractéristiques et elle se comporte différemment, mais je me suis tout de suite senti à l'aise et j'ai pris du plaisir."

"J'avais de bonnes sensations dans la voiture lors des premiers tours et c'est toujours une bonne chose. On a toujours hâte de définir ses impressions et de voir à quel point on est à l'aise par rapport à la manière dont la voiture réagit. Bien sûr, c'est complètement différent de ce à quoi j'étais habitué ces dernières années, mais je pense que c'était une journée productive et une bonne opportunité pour moi de comprendre un peu tous les points clés de cette nouvelle catégorie."

Robert Kubica avait déjà testé une voiture de DTM en 2013 avec Mercedes. Un temps annoncé pour également rouler avec Audi cette semaine, ce ne sera toutefois pas le cas et BMW semble constituer l'unique possibilité pour lui de décrocher un poste de titulaire la saison prochaine.