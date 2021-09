Lucas Auer renoue avec la victoire à Assen

Auteur dimanche matin de sa première pole position en DTM depuis 2018, Lucas Auer a mené la deuxième course de bout en bout sur le circuit d'Assen. Le pilote autrichien s'est imposé d'une courte tête, devançant de seulement 0"593 un Liam Lawson très offensif sur la fin. Le jeune Néo-Zélandais de 19 ans, protégé de Red Bull et déjà sur le podium hier, confirme ainsi son excellente opération du week-end au championnat. Vainqueur la veille, Marco Wittmann complète le podium du jour après avoir profité de l'abandon malheureux de Daniel Juncadella, victime d'un problème technique peu avant le drapeau à damier.

La course a, comme samedi, été marquée par la lutte qui fait rage pour le titre et, une nouvelle fois, l'ancien leader du championnat Kelvin van der Linde a fait les frais de l'intervention de la voiture de sécurité. Cette neutralisation a encore contrecarré sa stratégie et le Sud-Africain a échoué ce dimanche au pied du podium, à la quatrième position. Le pilote Audi a tout tenté et est même allé au contact avec Marco Wittmann, qui a toutefois conservé l'avantage au volant de la BMW.

Contraint à l'abandon hier, Alexander Albon a pris la cinquième place devant Maximilian Götz et Mirko Bortolotti. Nico Müller, Vincent Abril et Esteban Muth bouclent le top 10 d'une course qui a été tout de même plus calme que la veille sur le plan des incidents de course, avec 18 des 20 pilotes à l'arrivée.

Au championnat, Liam Lawson quitte Assen avec tout juste dix points d'avance sur Marco Wittmann, qui s'est bien relancé ce week-end. Arrivé en leader aux Pays-Bas, Kelvin van der Linder reste dans la course au titre mais accuse désormais 15 longueurs de retard, tandis que Maximilian Götz est à 20 points. Vainqueur pour la première fois cette saison, Lucas Auer est septième du classement général.

Assen - Course 2