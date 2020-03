Mortara : "Le DTM n'a pas vraiment évolué"

Edoardo Mortara a couru en DTM entre 2011 et 2018, passant six saisons chez Audi avant de rejoindre Mercedes.

Mercedes s'est ensuite retirée de la série, et le pilote genevois roule maintenant en Formule E sous les couleurs de l'équipe Venturi.

La possibilité pour Audi de suivre l'exemple de Mercedes en se retirant du DTM pour se concentrer sur la Formule E a récemment suscité des commentaires anti-FE de la part du président du DTM, Gerhard Berger - et bien que Mortara ait répondu que Berger "devrait être libre d'exprimer ce qu'il veut", il a saisi l'occasion pour exprimer ses inquiétudes concernant la série allemande.

"Je pense qu'en ce moment, le DTM n'a pas vraiment l'air d'aller très bien, évidemment je pense que durant toutes ces années, Audi et Mercedes ont fait un travail incroyable pour essayer de maintenir ce championnat en vie", a déclaré Mortara à Motorsport.com.

Edoardo Mortara, Audi Sport Team Abt Photo de: XPB Images

"Si Audi s'en va, je pense que cela va être un gros problème pour le DTM. Je ne suis pas sûr qu'il survivra s'ils partent. Et plus que de le garder en vie, Audi mettait beaucoup de passion dans ce championnat, et on pouvait vraiment le sentir, surtout pendant les années du Dr [Wolfgang] Ullrich, et aussi avec Dieter [Gass] par la suite, c'étaient des gens vraiment passionnés.

"Et je pense qu'il est très important d'avoir des gens passionnés comme cela au sommet de ce championnat, c'est vraiment important, ils lui permettent vraiment de survivre. S'ils partent, ce sera un gros problème."

Mortara admet que, compte tenu des années qu'il a passé en DTM, la situation actuelle du championnat lui "fait mal à coup sûr".

"C'était un méga championnat, le niveau était toujours très, très élevé, vous aviez des pilotes vraiment, vraiment talentueux, et c'était aussi incroyable, les développements qu'ils faisaient sur ces voitures.", continue le pilote suisse.

"Il y a aussi une partie de moi qui pense que c'est un peu décevant et frustrant de voir que ce championnat n'a pas vraiment évolué. Il y a eu quelques changements, mais d'une certaine manière, il n'a pas vraiment évolué, et c'est dommage".

A la question de savoir si le DTM pouvait changer suffisamment sans perdre son identité, Edoardo Mortara a répondu : "Je ne sais pas et je ne veux pas trop parler parce que je ne veux pas être celui qui a des commentaires trop négatifs, je n'ai évidemment rien à décider dans ce championnat et je suis presque sûr que les personnes qui le dirigent ont déjà considéré toutes les options et toutes les décisions à prendre", poursuit-il.

"Je suis sûr que s'ils ont pris les décisions qu'ils ont prises, c'était pour une bonne raison. Néanmoins, il y a certaines choses que je pense qu'ils auraient probablement dû faire un peu mieux.

"Après, c'est toujours facile à dire, mais c'est mon opinion."