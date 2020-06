Douche froide pour le DTM au Norisring

Au lendemain de l'annonce de son nouveau calendrier pour 2020, le DTM essuie un revers et va devoir repousser d'un mois sa reprise. L'espoir de disputer le premier meeting sur le Norisring, dans la ville de Nüremberg, est désormais envolé suite à une décision prise par les autorités locales. L'épreuve devait s'y dérouler le week-end du 12 juillet et le championnat se montrait optimiste compte tenu de la reprise à huis clos des matchs de football, y compris dans le stade situé tout proche du tracé.

Cependant, la ville de Nüremberg a fait savoir qu'elle n'autoriserait pas la course à avoir lieu, rappelant que tout événement de grande ampleur était interdit au moins jusqu'à début septembre en raison de la pandémie de COVID-19.

"En raison de l'ordonnance sur la protection contre les infections en vigueur pendant la crise du coronavirus, et de l'interdiction des événements majeurs, nous ne pouvons pas accorder d'approbation pour le DTM au Norisring, qui devait avoir lieu du 10 au 12 juillet", fait savoir la ville dans un communiqué. "En tant qu'autorité responsable de l'administration de la région, et après examen de cet événement, nous sommes arrivés à la conclusion que même une course à huis clos ne pouvait pas être approuvée en raisons de la loi pour la protection contre les infections. En l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas accorder d'autorisation exceptionnelle."

"Nous regrettons cette situation et attendons avec impatience une nouvelle édition de la traditionnelle course du Norisring l'année prochaine", ajoute Marcus König, maire de Nüremberg.

La première manche de la saison 2020 de DTM devrait donc avoir lieu en Belgique le week-end des 1er et 2 août, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Les organisateurs sont toutefois dans l'attente d'une confirmation officielle et définitive pour cette manche.

Les concurrents du DTM ont rendez-vous la semaine prochaine sur le Nürbrugring pour quelques jours d'essais avant le début de la saison.