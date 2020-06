Premiers tests positifs pour Müller et Scherer sur le Nürburgring

Pour Fabio Scherer, il s’agissait de la vraie répétition générale avant ses grands débuts dans la discipline, qu’il effectuera sur une Audi de l’équipe belge Audi Sport Team WRT. Le natif d’Engelberg, qui fêtera ses 21 à peine ce samedi, ne cache pas son enthousiasme après des essais très constructifs, où il a eu le loisir de disposer de son Audi RS5 DTM durant trois jours et demi, en raison de l’absence de son équipier Ed Jones lors de ces tests.

Fabio Scherer, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM Photo de: Audi Communications Motorsport Fabio Scherer, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM Photo de: Audi Communications Motorsport

"La pause était longue !", commente Fabio Scherer, dont l’objectif était de se familiariser au maximum avec l’Audi DTM. "Cela m’a fait du bien de monter à nouveau dans la voiture et de travailler avec l’équipe. […] Nous avions deux voitures pour deux pilotes chez WRT [avec Ferdinand Habsburg], cela a bien sûr aidé, même si j’étais désolé pour Ed."

"J’ai aligné plusieurs distances de course, et nous avons essayé de comprendre comment nous devons réagir dans certaines situations pour être plus rapides. La voiture me convient, son fonctionnement est très similaire à celui d’une monoplace. Bien sûr, je manque encore d’expérience, et c’est ce sur quoi nous avons travaillé intensément lors de ces quatre journées."

Nico Müller, Audi Sport Team Abt Sportsline Photo de: Audi Communications Motorsport

De son côté, Nico Müller aborde sa septième saison en DTM, qui sera également la dernière pour Audi dans la discipline. Le pilote de Thoune, qui fut l’un des prétendants au titre en 2019, compte bien jouer à nouveau les premiers rôles en 2020. Sur le Nürburgring, il a partagé son temps de roulage avec l’autre pilote Audi Sport Team Abt Sportsline, le Néerlandais Robin Frijns, pour ce qui était l’unique session de test prévue avant le début de saison, les 1er et 2 août sur le circuit de Spa-Francorchamps.

"Nous n’avons pas d’autre préparation", explique Müller, qui compte quatre victoires en DTM à son actif. "Il était donc important de suivre notre programme lors de ces journées d’essais. Et c’est ce que nous avons fait."

Si l’accent n’a pas été forcément mis sur la performance, Nico Müller a conclu avec le deuxième meilleur chrono des quatre journées d’essais, à 0,138 seconde du meilleur temps signé par le champion en titre René Rast. Fabio Scherer s’est classé 13e au cumul des quatre jours.