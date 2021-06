Le programme du week-end du 19-20 juin sur Motorsport.tv

Le DTM entre dans une nouvelle ère

Week-end de première pour le célèbre championnat allemand. Pour la première fois de son histoire, la grille sera composée de GT3, synonymes d'arrivée pour de nombreux constructeurs, dont Ferrari et McLaren. De grands noms de la discipline comme Gary Paffett seront opposés à des rookies, notamment Alex Albon et Sophia Flörsch.

L'ouverture de cette saison 2021 sera d'autant plus unique qu'elle aura lieu à Monza, une grande première pour le DTM. Samedi, les qualifications pour la première course auront lieu à 10h30, avant le départ à 13h30. Le lendemain, les pilotes tenteront de nouveau de décrocher la pole à 10h10, avant que le départ ne soit donné une nouvelle fois à 13h30.

Qui succèdera à Giuliano Alesi en Super Formula ?

Au Japon, le championnat de Super Formula se déplacera sur le circuit de Sugo. La dernière fois que les monoplaces nippones ont couru, c'était à Autopolis : sous le déluge, le Français Giuliano Alesi signait la pole position, avant de s'imposer lors de la course.

Avec les horaires décalés du Japon, il faudra être matinal pour suivre les sessions. Rendez-vous samedi à 7h10 pour les qualifications, avant l'extinction des feux le dimanche à 5h45.

De grands noms en Stock-car brésilien

Le championnat de Stock-car brésilien ne vous dit rien ? Si vous êtes nostalgiques des pilotes auriverde en Formule 1, voici une bonne occasion de retrouver Rubens Barrichello, Felipe Massa, Ricardo Zonta ou bien encore Nelsinho Piquet derrière un volant.

Les pilotes se disputeront la victoire sur le tracé de Velocitta. Du côté des horaires, toutes les séances auront lieu le samedi. Les qualifications auront lieu à 15h00 (heure française). Pour les deux courses, rendez-vous à 18h10 et 18h50. Dans un week-end chargé en compétitions en Europe, le stock-car brésilien s'adapte parfaitement pour les férus de course.

La FRECA et le TCR Europe en action à Zandvoort

Quelques mois avant d'accueillir le Grand Prix des Pays-Bas, Zandvoort organise un autre gros week-end de sport automobile en ce mois de juin. Au programme notamment : le TCR Europe et la FRECA (Formula Regional European Championship by Alpine), où courent les deux pépites tricolores Isack Hadjar et Hadrien David.

Pour le championnat de tourisme, les qualifications auront lieu samedi à 11h00, et la première course à 17h20. Le lendemain, dimanche, aura lieu la deuxième course à 13h10.

En FRECA, il faudra être devant son écran samedi à 9h30 pour la première séance de qualifications, tandis que la course aura lieu à 15h00. Dimanche, la seconde session qualificative aura lieu à 9h30 également, et la course à 16h00. Après les belles performances des Français en ce début de saison, ces épreuves sont à ne pas manquer.

