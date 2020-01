En 2019, l’équipe de Niderwil s’était lancée dans l’aventure du DTM avec quatre Aston confiée à Paul Di Resta, Daniel Juncadella, Jake Dennis et Ferdinand von Habsbourg. Mais R-Motorsport avait connu une saison difficile marquée par de nombreux abandons sur problèmes techniques, et notamment de casses moteur.

Après avoir annoncé la fin de sa collaboration avec HWA, qui lui fournissait ses moteurs, R-Motorsport aurait été en négociation avec BMW pour poursuivre l’aventure en DTM, mais l’annonce de ce vendredi annonce son retrait pur et simple de la série en 2020.

"La réévaluation de notre programme de sport automobile a montré que nous voulons fixer de nouvelles priorités pour l'avenir et que l'engagement du DTM ne nous conviendrait plus", a déclaré le Dr. Florian Kamelger, le directeur de R-Motorsport. "Ce que nous avons décidé concernant notre programme de sport automobile pour 2020 sera annoncé ultérieurement. "

"Cependant, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tout particulièrement Gerhard Berger et l'ITR, Dieter Gass et Jens Marquardt pour l'engagement commun dans le DTM au cours de notre première saison. BMW, en particulier, a été un partenaire extraordinairement utile pour nous".

Il ne restera plus que deux constructeurs en DTM cette saison avec Audi et BMW, et seulement 14 voitures sur la grille pour 2020, à moins de l’ajout d’écuries clientes.

