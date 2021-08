Van der Linde gagne et s'échappe, Albon sur le podium

Le leader du championnat, Kelvin van der Linde, s'est offert la pole position de cette première course du week-end de Zolder, devant Maximilian Götz, Marco Wittmann et Vincent Abril. Il est à noter qu'Alex Albon aurait dû se retrouver en quatrième place mais a écopé d'une pénalité de cinq positions sur la grille pour avoir été trop vite sous drapeau rouge. Liam Lawson, second du classement, ne démarre qu'au dixième rang, alors que McLaren fait son apparition en DTM avec Christian Klien, 16e sur la grille.

Au départ, lancé, Van der Linde conserve les commandes alors que Götz est surpris par un intérieur très autoritaire de Wittmann au premier virage. Dans la première chicane de la piste belge, outre le dépassement de Rockenfeller sur Götz, du grabuge est à signaler pour plusieurs pilotes, dont Lawson qui se retrouve tanké dans le bac à sable. Le pilote Ferrari est victime d'un très mauvais freinage de Dani Juncadella qui tape Arjun Maini et l'envoie dans Nico Müller et lui. L'Indien doit abandonner alors que l'Espagnol et le Néo-Zélandais (aidé par les commissaires) peuvent regagner les stands, mais les dégâts sont importants et l'abandon inévitable.

La course, rallongée de trois tours pour compenser cette neutralisation, est relancée au début du cinquième passage, avec Van der Linde en tête, devant Wittmann, Rockenfeller et Abril qui prend l'avantage sur Götz. Philip Ellis s'offre de très belle manière la cinquième position, toujours aux dépens de Götz avec un magnifique extérieur sur plusieurs voitures à la première chicane. Mais déjà, les premiers arrêts ont lieu dès la fin du sixième tour : Abril et Ellis, notamment, rentrent, suivis le tour suivant de Van der Linde, Wittmann et Götz.

Prime à l'undercut puis à l'overcut

Avec ses pneus chauds, Abril réalise l'undercut sur Wittmann à la sortie des stands et se lance à la poursuite du leader du championnat. Rockenfeller et Albon, qui ne sont pas passés par les stands au moment des autres leaders, sont premier et deuxième après 10 tours de course. Le pilote Audi choisit de s'arrêter à la fin du 11e passage et ressort entre Van der Linde et Abril. Un overcut avantageux donc, tous les yeux se tournant désormais vers un Albon qui enchaîne les tours rapides en tête.

Le Thaïlandais finit par s'arrêter à la fin du 15e tour. L'arrêt ne se passe pas idéalement, que ce soit sur le montage des pneus ou le redémarrage, mais il ressort tout de même troisième virtuel, entre Rockenfeller et Abril. Virtuel car plusieurs concurrents ne sont toujours pas passés par les stands. Au volant de sa Ferrari, Albon se met vite en action en affichant un très bon rythme qui lui permet de revenir vite sur Rockenfeller.

Le duo revient aussi sur Van der Linde de sorte qu'au 22e tour, la jonction entre les trois hommes est faite. Toutefois, Rockenfeller semble souffrir un peu plus que ses deux rivaux et se retrouve à nouveau sous la menace d'un Albon pressant mais qui paraît impuissant en ligne droite. L'ancien pilote Toro Rosso et Red Bull commet toutefois une erreur à la première chicane au 26e tour et perd du temps sur l'Audi.

Les écarts fluctuent mais restent faibles entre les pilotes du top 3 alors que la fin de course se rapproche. Alors que Flörsch commet un tête-à-queue à la sortie du premier virage, Albon semble proche de pouvoir attaquer Rockenfeller mais ce dernier résiste, et accroche la deuxième place d'une course maîtrisée par Kelvin van der Linde qui remporte sa seconde course de la saison et creuse l'écart en tête du championnat.

