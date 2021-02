Kubica et WRT unissent leurs efforts en LMP2

En quête d'une arrivée en Endurance, annoncée depuis le début du mois de décembre, l'équipe WRT a mis en place un programme LMP2 qui lui permettra d'évoluer toute la saison en ELMS. La structure belge fait partie des 16 engagés de la catégorie pour le championnat à venir et s'alignera avec deux atouts majeurs : un châssis Oreca 07 et un pilote de pointe en la personne de Robert Kubica.

Les intérêts communs aux deux parties sont évidents, puisque WRT souhaitait mettre un cette année un pied en prototype dans l'espoir de développer à l'avenir un programme LMDh. C'était déjà chose faite avec une présence officialisée en WEC, mais voici les effectifs doublés avec cet engagement en ELMS. Quant à Robert Kubica, qui a participé le mois dernier aux 24 Heures de Daytona, il a désigné le LMP2 comme un futur plan de carrière. Le pilote polonais cumulera donc ce programme de compétition avec ses prérogatives en Formule 1, où il demeure pilote d'essais et de réserve pour Alfa Romeo.

"Nous sommes sincèrement enthousiastes à l'idée d'ajouter l'Endurance à notre portefeuille d'activités, car cette catégorie est vraiment un composant clé de l'ADN du sport automobile, de son histoire et de sa tradition", souligne Vincent Vosse, team principal de WRT. "Depuis que nous avons décidé de nous engager en FIA WEC, le fait de doubler nos efforts avec un programme en ELMS a pris tout son sens, et nous sommes ravis de le concrétiser. Cela nous aidera certainement à apprendre plus vite alors que le LMP2 est un nouveau défi pour nous."

WRT aura la possibilité de soumettre une deuxième demande d'invitation aux 24 Heures du Mans de par sa présence en ELMS, tandis que les noms des pilotes qui feront équipe avec Robert Kubica seront annoncés prochainement.

"Je suis très heureux de rejointe l'équipe WRT pour ce qui est un nouveau chapitre de ma carrière, et un nouveau défi également pour l'équipe", réagit le pilote polonais. "Nous découvrirons ensemble beaucoup de nouvelles choses, dans un championnat avec un plateau très compétitif et des prétendants talentueux. Ce sera ma première saison complète en Endurance, à partager la voiture avec des coéquipiers, ce que j'ai découvert il y a quelques jours à Daytona. J'ai hâte de commencer à travailler avec l'équipe, à l'usine comme en piste. Tout ce projet est vraiment motivant et je tiens chaleureusement à remercier Vincent, qui a tout fait pour que ça se concrétise."

Comportant un total de six rendez-vous, la saison 2021 d'ELMS doit s'ouvrir le week-end du 18 avril à Barcelone et s'achever le 24 octobre à Portimão.