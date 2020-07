Rahel Frey et ses équipières débutent par un podium

Rahel Frey, au départ de l’épreuve au volant d’une Ferrari 488 GTE de l’écurie Iron Lynx associée à ses complices, Manuela Gostner et Michelle Gatting.

Cette dernière avait qualifié la Ferrari #83 à la septième place de la catégorie, et l’équipage a su se montrer efficace et régulier pour remonter méthodiquement, jusqu’à la troisième place derrière une Ferrari "suisse", la #74 battant pavillon Kessel Racing. Un bon podium pour débuter la saison. L’autre formation suisse, l’équipe Spirit of Race, a connu un abandon pour sa Ferrari au cap de l’heure de course.

#37 Cool Racing Oreca 07 - Gibson: Antonin Borga Photo de: ELMS #25 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson: John Falb, Simon Trummer, Gabriel Aubry Photo de: ELMS

Dans la catégorie LMP2, le Cool Racing n’est finalement pas passé loin du podium au Castellet. Qualifiés en sixième position, Antonin Borga et Alexandre Coigny, associés à Nicolas Lapierre, ont franchi la ligne d’arrivée au cinquième rang sur leur Oreca 07 mais la disqualification de l’Oreca du Graff Racing arrivée initialement deuxième a permis à la structure suisse de gagner une place, et être finalement classée au pied du podium.

Toujours en LMP2, Simmon Trummer n’a guère connu la réussite sur l’Oreca 07 du Algarve Pro Racing. Associé à Gabriel Aubry et John Falb, ce dernier a dû se contenter de la 10e place en raison d’une crevaison, puis d’un problème moteur. Déception encore plus grande pour Jonathan Hirschi, le Neuchâtelois étant contraint à l’abandon peu après la mi-course sur l’Oreca du Duqueine Team qu’il partage avec Tristan Gommendy et Konstantin Tereschenko.

#8 Realteam Racing Ligier JS P320 - Nissan: Esteban Garcia, David Droux Photo de: ELMS #74 Kessel Racing Ferrari F488 GTE EVO: Michael Broniszewski, Nicola Cadei, David Perel Photo de: ELMS

En LMP3, on signalera la quatrième place des Suisses du Real Team Racing, dont la Ligier JS P320 a franchi la ligne à la quatrième place avec David Droux et Esteban Garcia. Luis Sanjuna et Sébastien Page, associés au Français Eric Trouillet, ont terminé eux distancés sur l’une des deux Duqueine M30 du Graff.

La prochaine manche se disputera le 9 août sur le circuit de Spa-Francorchamps.