Un test productif pour Lucas Légeret en LMP2 à Portimao

Lucas Légeret vient de conclure sa troisième saison en LMP3, la deuxième sous la bannière du Yvan Muller Racing, en faisant une nouvelle fois la démonstration de sa pointe de vitesse. Le jeune Lausannois, âgé de 18 ans à peine, a en effet signé sa troisième pole position de la saison dans la catégorie LMP3 sur le circuit de Portimao.

Le début de course avait confirmé son niveau de performance, Légeret occupant longuement la première place durant son relais avant de céder le volant à son équipier Laurent Millara. Ce dernier concluait finalement la course à la dixième place, après avoir notamment été immobilisé au bout de l’allée des stands lors de l’intervention de la voiture de sécurité, alors qu’il venait d’effectuer un arrêt ravitaillement.

Pour autant, Lucas Légeret reste positif à l’issue d’une saison pas forcément conforme à ses espérances en termes de résultats bruts.

"L’objectif était la pole position, et c’est ce que nous avons réussi à aller chercher, c’est une belle satisfaction", commente-t-il. "Par la suite, le début de course était haché par les nombreuses neutralisations, ce qui m’a empêché de creuser un gros écart en tête du LMP3. La vitesse était là avec cette pole et ce début de course en tête. Cette saison se termine, j’ai beaucoup apprécié travailler avec l’équipe durant toute cette année. A titre personnel, j’ai beaucoup progressé, grâce aussi aux conseils d’Yvan Muller, que je tiens à remercier."

Si Lucas Légeret ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, la logique voudrait le voir passer dans la catégorie LMP2 en 2020. Dans ce sens, le pilote suisse a procédé à un test sur l’Oreca 07 du Duqueine Engineering au lendemain de la course ELMS de Portimao. Un essai effectué sur la piste portugaise dans des conditions humides.

"Un test disputé sous la pluie malheureusement, mais tout de même intéressant et concluant à titre personnel », explique Légeret à Motorsport.com. « Le pilotage d’une LMP2 est une expérience vraiment sympa, les appuis sont impressionnants, et la direction est étonnamment précise. J’ai effectué 40 tours en progressant tout au long de la journée, c’était une journée productive."

"Pour l’avenir, il est encore trop tôt pour savoir ce que je vais faire, tout dépendra bien entendu du budget et des opportunités qui se présenteront. Nous évaluerons les meilleures offres avant de nous décider."