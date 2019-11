Les 24 Heures d'Austin ont clôturé le week-end dernier le championnat 24 H Series Continents, après les courses de 24 Heures de Dubaï, Portimao et Barcelone. Au Texas, l'équipe Autorama engageait à nouveau deux Volkswagen Golf GTi TCR.

La #112, emmenée par les Suisses Jérôme Ogay et Yannick Mettler, mais aussi l'Autrichien Constantin Kletzer et les Italiens Roberto Ferri et Alberto Vescovi, s'est rapidement portée en tête de sa catégorie avant de compter jusqu'à trois tours d'avance.

Une sortie de route suite à des problèmes de frein et un contact avec le mur allait cependant tout relancer : après huit tours perdus au stand pour réparation, la Volkswagen Golf GTi "suisse" reprenait la piste avec plus de huit tours de retard sur les leaders de la catégorie.

L'équipage de la #112 ne baissait toutefois pas les bras, et remontait les positions, avant d'accéder à la troisième place du podium suite aux ennuis moteur des hommes de tête.

Yannick Mettler, Jérome Ogay, Volkswagen Golf GTi, Autorama Motorsport by Wolf Power Racing Photo de: 24h Series

Un résultat qui permet en outre à Autorama Motorsport by Wolf Power Racing de décrocher le titre par équipe de Champion des Continents des 24 H Series, mais aussi à Lionel Ogay et Yannick Mettler d'être sacré Champions des Continents au classement pilotes. Les deux hommes ont en effet aligné quatre podiums sur quatre courses, avec deux victoires (Dubaï et Portimao) et deux troisièmes places (Barcelone et Austin).

Pour Autorama, il s'agit d'un nouveau titre qui s'ajoute à celui acquis cette saison en 24 H TCR Series, et le titre européen pour Fabian Danz.