À 18 ans, Karen Gaillard s’apprête à disputer sa première saison en sport automobile. Sélectionnée parmi les trois finalistes du Young Driver Challenge powered by CUPRA l’an passé, elle avait convaincu les membres du jury après avoir impressionné lors de son premier week-end de course dans le cadre de l’ADAC TCR sur le circuit du Nürburgring, où elle avait décroché d’emblée un top 10 (une neuvième place dans la Course 2) au milieu des habitués de la discipline.

Une performance qui avait permis à la jeune pilote de Riaz, dans le canton de Fribourg, de remporter le Young Driver Challenge 2019 face aux deux autres finalistes, Mario Anderegg et James Bischof.

Karen Gaillard, Julien Apotheloz, TOPCAR Sports Photo de: ADAC Motorsport

Assurée d’un soutien financier et consultatif par les partenaires de l’opération de détection – qui a mis fin à ses activités cette saison -, Karen Gaillard a choisi de faire ses classes en sport automobile, et non en sprint comme son prédécesseur Julien Apothéloz, lauréat du Young Driver Challenge 2018.

"Je pense que l’endurance est la discipline idéale pour les pilotes débutants comme moi", a-t-elle expliqué à Motorsport.com Suisse. "C’est bien pour apprendre, il y a beaucoup plus de roulage sur un week-end qu’en course sprint. Et puis cela permet d’apprendre des notions comme la gestion du trafic, de la voiture, etc."

"De plus, même si mes équipiers n’ont pas encore été annoncés officiellement, je sais qu’il s’agira de pilotes expérimentés et qui m’apprendront beaucoup de choses. Ce seront les conditions idéales pour prendre de l’expérience en 2020, et être de plus en plus à l’aise pour, peut-être passer en course sprint en 2021."

Karen Gaillard, CUPRA Leon TCR, TOPCAR Sports Photo de: ADAC Motorsport

Karen Gaillard évoluera dans des conditions d’autant plus optimales qu’elle sera à nouveau au volant de la Cupra TCR de l’équipe suisse Topcar Sport, la structure de Uetendorf (canton de Berne) avec laquelle elle s’était révélée l’an passé sur le Nürburgring.

"Je me suis tout de suite sentie à l’aise au sein de l’équipe Topcar Sport", continue Karen Gaillard. "C’est une écurie familiale, avec une très bonne ambiance, et très professionnelle. Ce sera également très important pour mon apprentissage."

Alors que le championnat 24 H Series de Creventic a débuté avec les 24 Heures de Dubaï les 11 et 12 janvier, Karen Gaillard débutera les 27 et 28 mars à l’occasion des 12 Heures de Monza. La saison se disputera ensuite avec les 12 Heures de Spa-Francorchamps (1er et 2 mai), les 24 Heures de Portimao (13 et 14 juin), les 9 Heures du Paul Ricard (10 juillet), les 24 Heures de Barcelone (5 et 6 septembre) et les 12 Heures d’Imola (9 et 10 octobre). Une participation aux 24 Heures du COTA, aux Etats-Unis (14 et 15 novembre) est encore à l’étude.

Avant cela, deux journées d’essais sont prévues sur le circuit d’Adria les 10 et 11 mars, lors desquelles la jeune pilote suisse se préparera à une année qui s’annonce forte en émotions, elle qui a été prise du virus du sport automobile grâce à son père, Eric Gaillard, lui-même pilote à ses heures.

"L’objectif sera d’apprendre un maximum", conclut-elle. "Mais si on peut aller chercher le podium dans la catégorie TCR de temps en temps, on ne s’en privera pas !"

