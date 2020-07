Initialement, la Ferrari #26, emmenée par un quatuor suisse composé de Simon Trummer, Jonathan Hirschi, Luca Ludwig et Björn Grossmann, avait remporté la victoire grâce à un dépassement de Grossmann sur la Mercedes-AMG de l’équipe HRT à environ un quart d’heure de la fin.

Mais, après la course, les commissaires de course décidaient de disqualifier l’équipage vainqueur, en raison d’un pneumatique non marqué utilisé sur la Ferrari. L’équipe Octane 126, qui avait également permis à Ferrari de décrocher l’une de ses rares victoires sur la Nordschleife, devait ainsi laisser la victoire à la Mercedes HRT, et à un autre pilote suisse, Manuel Metzger, qui s’imposait finalement en compagnie de ses équipiers Maro Engel, Adam Christodoulou et Luca Stolz.

Il s’agissait de la deuxième victoire en deux jours pour la Mercedes #16, qui s’était déjà imposée la veille, alors que le championnat d’endurance de la Nordschleife (ex-VLN) présentait pour la première fois un meeting de deux courses.

A noter également le succès en catégorie Pro-Am de Lorenzo Roco Di Torrepadula sur la Porsche 911 GT3 R du Huber Motorsport, avec Marco Holzer et Patrick Kolb.

On rappellera que l’équipe Octane 126 avait décroché un podium il y a une semaine lors de l’ouverture du Ferrari Challenge à Imola avec la pilote du Liechtenstein Fabienne Wohlwend.