Vidéos - Les impressionnants crashs de samedi à Bathurst

L'accident de Cameron McConville et Sam Shanin

La Lamborghini de Cameron McConville a percuté le mur au sommet de la montagne à Bathurst, revenant sur la Mercedes Triple Eight #777 de Sam Shahin, l'envoyant dans le mur sur la droite avant qu'elle ne vienne percuter violemment le mur de l'autre côté.

Dean Canto termine sur le mur de pneus !

"[J'ai] un petit peu mal dans le haut du dos... J'aurai sans doute plus mal demain", a déclaré Canto. "Je pense que l'atterrissage s'est fait sur les quatre roues, [c'était] assez rude mais heureusement je suis toujours là et en réalité la voiture ne va pas trop mal. Je me sens juste mal d'avoir donné du travail à faire aux gars, mais je suis certain que la voiture reprendra la piste."

L'énorme crash de Marvin Kirchhöfer

"Tout allait bien et quand j'ai descendu Grate, j'ai touché le mur à l'extérieur", a déclaré Kirchhofer. "Je ne sais pas si j'ai cassé la suspension ou crevé le pneu arrière, mais je ne pouvais plus contrôler la voiture, j'étais juste un passager. C'est assez impressionnant le genre de sécurité qu'offre cette voiture. J'ai un peu vu les images mais j'ai refusé de continuer. Je suis évidemment heureux que rien de grave ne me soit arrivé, mais d'un autre côté, je suis très, très désolé pour l'équipe." L'accident signe en effet la fin des 12 Heures de Bathurst pour le pilote allemand, dont la voiture n'est pas réparable.