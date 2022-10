Al-Attiyah : "Je serai en Extreme E la saison prochaine"

Nasser al-Attiyah a terminé sur son tout premier podium en Extreme E au Chili après une solide performance de la part de toute l'équipe CUPRA ABT durant le week-end et une pénalité infligée à l'équipage de la McLaren, Tanner Foust et Emma Gilmour.

Un très bon résultat pour le pilote qatari, qui vient confirmer avec ce top 3 son bon niveau de performance, comme il a pu l'expliquer lors d'une interview accordée juste avant d'embarquer pour l'Amérique du Sud.

Nasser al-Attiyah en Extreme E.

Question : Qu'est-ce que cela vous fait de revenir en Amérique du Sud ? Vous avez remporté deux Dakar là-bas…

Nasser al-Attiyah : C'est une bonne chose d'être de retour en Amérique du Sud car c'est une région qui constitue un gros marché pour les sports mécaniques et bien d'autres domaines encore. D'autant plus au Chili, où j'ai roulé pas mal de fois, et je suis très heureux d'y courir à nouveau car j'ai de nombreux amis là-bas.

Q : Quel regard portez-vous sur la saison d'Extreme E jusqu'ici ?

NAA : L'Extreme E est quelque chose de complètement nouveau pour moi, j'ai essayé de m'adapter aux nouveaux éléments de la catégorie, et je pense que j'ai le rythme et que je suis suffisamment fort. Je dois juste apprendre, et l'an prochain nous serons en mesure de remporter le championnat.

Al-attiyah et sa copilote, Klara Andersson.

Q : Quel est l'avenir de l'Extreme E ? Est-ce que vous en ferez encore partie dans le futur ?

NAA : L'avenir de l'Extreme E doit être porté sur le respect de l'environnement, et beaucoup de choses sont faites en ce sens. Bien sûr, je serai en Extreme E la saison prochaine.

Nasser al-Attiyah en Extreme E.

Q : Quelles sensations avez-vous ressenties sur le podium au Chili ? Visez-vous un autre podium d'ici la fin de la saison ?

NAA : Je suis très content de ce podium obtenu avec Klara [Andersson, sa coéquipière]. Nous avons déjà eu d'autres opportunités avec Jutta [Kleinschmidt], mais la malchance nous a empêché de concrétiser. Pour finir sur le podium, nous devons simplement apprendre, et je pense que nous avons déjà beaucoup appris lors des dernières courses. J'ai le sentiment à présent que nous sommes très proches d'obtenir un autre podium. Et je pense que nous avons de bonnes chances de finir sur le podium également en Uruguay.

Q : Pensez-vous qu'après un galop d'essais, Fernando Alonso va être en mesure de se battre s'il revient sur le Dakar ?

NAA : Oui, j'en ai parlé avec Fernando, et il a montré qu'il avait de très bonnes aptitudes pour le Dakar en 2020. C'est un combattant. Je pense que s'il continue sur le Dakar, il peut le remporter.

Q : Qui considérez-vous comme vos rivaux pour le prochain Dakar ? Cela va-t-il dépendre essentiellement de la navigation ?

NAA : Lors de la prochaine édition nous allons défendre notre titre acquis en 2022, et je pense qu'il y aura de très bons pilotes. Je suis sûr qu'il va falloir que je travaille très dur, et nous allons devoir être malins sur les navigations car le Dakar n'est pas seulement une question de vitesse mais aussi d'orientation. Le Dakar est un rallye très long, et je pense que nous allons devoir donner le meilleur de nous-même pour nous imposer à nouveau.

Nasser al-Attiyah lors de son podium au Chili.