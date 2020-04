Extreme E forme des binômes de pilotes homme-femme

Extreme E a révélé que les équipes qui s'engageront dans son championnat devront constituer un line-up qui associera obligatoirement un homme et une femme pilote, dans un souci d'égalité des sexes inédite pour une discipline internationale de sport auto. Lors de ses courses, disputées sur deux tours, les équipes seront formées d'un binôme pilote-copilote interchangeable. Ils échangeront leur place au bout d'un tour, avec une transition "intégrée dans le format de course", si bien que chacun prendra alternativement le volant de l’ODYSSEY 21 SUV électrique. Les équipes seront libres de déterminer la meilleure stratégie pour attribuer ces deux places à l'un ou l'autre.

"Avec ce format sportif, nous veillerons à ce que les pilotes de toutes les origines aient la possibilité de rivaliser avec les mêmes outils à chaque épreuve au calendrier", souligne Alejandro Agag, fondateur et PDG d'Extreme E. "Nous œuvrons pour l’égalité, et notre format sportif reflète parfaitement cet objectif. Tous les pilotes courront ensemble, dans la même course, et c'est la combinaison la plus efficace de pilotes, d'équipe, d'ingénieur et de voiture qui prévaudra."

"Ceci offre une grande opportunité pour que les femmes et les hommes puissent faire équipe et courir avec et contre l’autre en bénéficiant du même matériel", se félicite Michèle Mouton, présidente de la Commission Femmes en sport automobile de la FIA. "Alejandro et son équipe continuent à travailler sans cesse pour promouvoir l’égalité des sexes dans notre sport, avec des actions concrètes qui aident à mettre en évidence les aptitudes des femmes pilotes et leur donner une plateforme."

Trois femmes sont déjà impliquées dans le programme de pilotes d'Extreme E, en l'occurrence la première Championne de W Series, Jamie Chadwick, la pilote d'IMSA Sportscar, Katherine Legge, et la pilote d'Endurance suédoise Mikaela Åhlin-Kottulinsky. En tant que pilote d'essais pour Continental, le manufacturier de XE, cette dernière est la seule femme à avoir piloté à ce jour l'ODYSSEY 21.

"Apprendre [la mise en place de] ce format a été comme se réveiller le matin de Noël. C'est un pas de géant dans la bonne direction, pour le sport auto dans sa globalité. Toute ma carrière, j'ai attendu de pouvoir faire quelque chose de similaire !" se réjouit Katherine Legge. "La Formule E et désormais Extreme E sont à l'avant-garde pour dépasser les frontières en matière de technologie, de durabilité et de changement climatique, et Extreme E va désormais remettre aussi en question les perceptions dans l'égalité des sexes."

Cinq manches sont au programme de la première saison de XE, qui doit débuter en janvier 2021, chacune comprenant deux tours de 10 km. Après avoir évoqué son souhait de voir 12 équipes s'engager dans le championnat, Alejandro Agag a récemment ramené cet objectif à huit. Six teams ont pour l'heure annoncé leur engagement : Abt Sportsline, Andretti Autosport, HWA, Venturi, Veloce Racing et QEV Technologies.

