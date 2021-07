L'Extreme E ajoute la Sardaigne à un calendrier perturbé par le COVID

L'Amazon X-Prix et la finale de la saison au Brésil ont tous deux été annulés en raison de la crise du COVID-19 en Amérique du Sud, qui a contraint les organisateurs à renoncer aux reconnaissances de terrain.

Mais les organisateurs du championnat sont restés fidèles à leur engagement d'organiser une première saison de cinq manches, ce qui a conduit à l'ajout de la Sardaigne avec un "accord de principe" désormais en place. L'île italienne de la Méditerranée faisait partie de la liste des 10 pays à l'étude pour compléter le calendrier.

Lire aussi : Prodrive présente le nouveau BRX Hunter de Loeb

Les autres candidats mentionnés dans une déclaration exclusive pour Motorsport.com étaient l'Islande, la Finlande, le Maroc, Andorre, le Kenya, la Russie, le Sri Lanka, l'Égypte et les Hébrides extérieures de l'Écosse.

La Sardaigne conservera la date des 23-24 octobre, initialement occupée par la manche argentine annulée, tandis que selon les informations de Motorsport.com le remplacement de l'épreuve brésilienne se fera également le week-end des 11-12 décembre, comme prévu initialement.

Alejandro Agag, fondateur et directeur général d'Extreme E, a déclaré : "Je suis heureux de confirmer qu'Extreme E est en train de finaliser les plans pour organiser un Island X-Prix en Sardaigne, en Italie, et que nous sommes ravis d'avoir le soutien du président sarde Christian Solinas et de l'Automobile Club d'Italia pour planifier notre premier événement européen."

"L'Extreme E a été créé autour de l'idée de faire courir des véhicules électriques dans des environnements éloignés afin de sensibiliser le public aux problèmes du changement climatique et de montrer les performances et les avantages des véhicules à faible émission de carbone. Cependant, cette crise n'est pas un problème qui touche uniquement les endroits éloignés."

"Elle est de plus en plus perceptible près de chez nous, en Amérique du Nord et ici en Europe, avec la hausse des températures, les vagues de chaleur et les incendies de forêt, qui font actuellement rage en Sardaigne même, qui sont quelques-uns des derniers exemples dévastateurs."

"Avec le soutien de nos hôtes, de notre comité scientifique et de nos partenaires, nous utiliserons le pouvoir du sport pour sensibiliser les gens aux causes de ces problèmes climatiques qui se manifestent sous nos yeux."

Le président sarde Christian Solinas a confirmé la nouvelle que la région sarde travaillera aux côtés des organisateurs pour préparer l'événement.

Alors qu'une manche en Écosse était pressentie comme la finale de la saison, afin de coïncider avec la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique en novembre 2021 à Glasgow, il semble selon les informations de Motorsport.com que ce n'est pas le principal candidat.

Agag a rencontré le ministre égyptien de la jeunesse et des sports, Ashraf Sobhy, le mois dernier au Caire.