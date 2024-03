Doriane Pin perd sa deuxième victoire en F1 Academy à Djeddah

La décision est tombée plusieurs heures après l'arrivée mais elle est en défaveur de Doriane Pin, qui faisait l'objet d'une enquête des commissaires à l'issue de la deuxième course de F1 Academy disputée ce samedi sur le circuit de Djeddah.

Victorieuse comme la veille, la jeune Française protégée de Mercedes voit finalement lui échapper ce succès en raison d'une pénalité de 20 secondes qui lui a été infligée. Alors que le drapeau à damier avait été présenté et qu'elle avait coupé la ligne, Doriane Pin n'a pas ralenti et a continué à un rythme de course pendant deux tours supplémentaires, n'ayant pas vu le signal d'arrivée et n'ayant pas non plus été prévenue par son équipe, Prema.

Une fois alertée par radio, la pilote tricolore s'est agacée de n'avoir pas été suffisamment informée en amont par le muret des stands.

La direction de course a été contrainte de brandir le drapeau rouge dans ces circonstances forcément préjudiciables pour la sécurité en piste, ce qui a motivé l'ouverture de l'enquête. Les commissaires ont décidé de punir Doriane Pin d'un drive-through. Celui-ci ne pouvant plus être purgé, il est converti en une pénalité de 20 secondes ajoutée à son temps de course.

Doriane Pin chute ainsi au neuvième rang de l'épreuve, laissant la victoire à Abbi Pulling devant Maya Weug.

Les commissaires ont également sanctionné Amna Al Qubaisi d'une pénalité de 5 secondes pour avoir gagné du temps hors piste en dépassant Aurelia Nobels. L'autre Française engagée dans le championnat, Lola Lovinfosse, subira quant à elle un recul de cinq places sur la prochaine grille de départ après avoir été jugée responsable d'un accrochage avec Lia Block au premier virage.