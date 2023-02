LIVE - Suivez les essais F1 2023 de Bahreïn en direct

17:01 Rappelons que la comparaison des temps, qui est déjà difficile en temps normal lors des essais, doit être pondérée sur de telles journées car le roulage en soirée et de nuit offre normalement des conditions plus favorables : à la fois car les températures plus basses permettent d'utiliser les pneus de façon bien plus agressive, mais également parce qu'un air plus frais est plus dense et donc alimente mieux les moteurs. On peut ajouter qu'un air plus dense améliore aussi les performances aéro en offrant plus d'appui.