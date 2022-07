LIVE F1 - Suivez le Grand Prix d'Autriche en direct

Une petite semaine après une course folle à Silverstone, remportée par Carlos Sainz, la Formule 1 remet le couvert sur le Red Bull Ring qui, comme son nom l'indique, appartient à la marque de boissons énergisantes. Ce tracé de 4,318 kilomètres se situe au milieu des montagnes de la Styrie et a une longue histoire avec le championnat, puisqu'on le connaissait sous le nom d'Österreichring entre 1970 et 1987, puis A1 Ring entre 1997 et 2003.

Le format sprint est appliqué ce week-end, et pour l'instant il a bien réussi à Max Verstappen. Le pilote Red Bull a signé la pole position lors des qualifications du vendredi puis la victoire lors du sprint de samedi. Il occupe donc la pole position sur la grille de départ, devant les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Si le sprint a permis à Sergio Pérez de remonter après des qualifications compliquées, le Mexicain étant passé de la 13e place à la cinquième, d'autres ont tout perdu lors de cette course de 100 km. Pierre Gasly, qualifié dixième vendredi, a été envoyé en tête-à-queue hier et prendra aujourd'hui le départ à la 14e place. Et la déception est encore plus grande pour Fernando Alonso puisque son Alpine est tombée en panne sur la grille de départ et n'a pas souhaité redémarrer. L'Espagnol va donc s'élancer en dernière ligne.

Compte tenu de sa pole et de sa victoire au sprint, Verstappen est le grand favori pour la victoire. Le Néerlandais, qui a remporté les deux courses sur ce circuit en 2021, est soutenu par sa fidèle "armée orange" dans les tribunes et dispose d'une voiture toujours très compétitive sur le Red Bull Ring. Mais la Scuderia n'est pas en reste. Leclerc et Sainz ont constamment mis la pression sur leur adversaire ce week-end et nul doute qu'ils continueront à le faire ce dimanche en course.

Verstappen va-t-il continuer à résister à cette pression pour enlever son septième succès de l'année ?Ou le Cheval cabré va-t-il réussir à remporter sa première victoire en Autriche depuis 2003 ? Pour le savoir, il suffit de suivre le Grand Prix d'Autriche en intégralité et en direct sur notre live texte ci-dessous.