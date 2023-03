LIVE F1 - Suivez le Grand Prix de Bahreïn en direct

La Formule 1 est de retour ! Le Grand Prix de Bahreïn lance la saison 2023 du Championnat du monde sur le circuit de Sakhir, avec 57 tours au programme pour une distance de 308 kilomètres. C'est déjà la 21e fois que cette piste accueille la catégorie reine du sport automobile depuis son arrivée au calendrier en 2004, avec notamment deux courses lors d'une campagne 2020 impactée par la pandémie de COVID-19.

L'incertitude régnait quant à la hiérarchie et au rapport de force des top teams. Red Bull, Ferrari, Aston Martin, voire Mercedes : qui allait prendre l'avantage ? Finalement, ce sont bien les bolides au taureau qui monopolisent la première ligne de la grille de départ, et ils pourraient bien dominer la course si l'on se fie aux propos de Sergio Pérez, qui évoque des compromis défavorables aux qualifications au niveau des réglages de la RB19.

Cependant, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur une éventuelle domination de Red Bull. Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso, George Russell et Lewis Hamilton vont certainement se battre comme des chiffonniers pour décrocher le podium, et on ne peut certainement pas exclure que l'un d'eux crée la surprise en arrachant la victoire. Il faudra également surveiller l'état du poignet de Lance Stroll, blessé lors d'un accident à vélo il y a deux semaines.

Plus loin sur la grille de départ, on surveillera de près la course des trois rookies, qui ont tous été éliminés en Q1 : la tâche s'annonce compliquée pour Logan Sargeant (Williams), Nyck de Vries (AlphaTauri) et Oscar Piastri (McLaren). C'est tout aussi vrai pour Pierre Gasly, qui a connu des qualifications à oublier et va s'élancer du dernier emplacement de la grille pour son tout premier Grand Prix avec Alpine.

Les dix derniers vainqueurs