Rappelons que ce matin à Bahreïn, c'est Robert Shwartzman, poulain de Ferrari, qui a remporté la Course Sprint de Formule 2. Il était suivi par Nikita Mazepin (probable pilote titulaire Haas en 2021), Louis Delétraz (pilote d'essais Haas), Marcus Armstrong (autre poulain de Ferrari), Guan Yu Zhou et Christian Lundgaard (protégés de Renault) Mick Schumacher (lui aussi membre du programme Ferrari et probable pilote Haas 2021). Notre résumé de la course est à lire ici