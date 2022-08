LIVE F1 - Suivez le Grand Prix de Belgique en direct Suivez en direct commenté le Grand Prix de Belgique de Formule 1, quatorzième manche de la saison 2022. Max Verstappen, Charles Leclerc et cinq autres pilotes ont changé de moteur et doivent prendre le départ en fond de grille, Carlos Sainz et Sergio Pérez se battent pour la victoire !