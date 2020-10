07:54

Stratégie 1er relais 2e relais 3e relais La + rapide 25 tours 35 tours La 2e + rapide 19 tours 22 tours 19 tours Légèrement + lente 18 tours 21 tours 21 tours Plus lente 29 tours 31 tours

Un mot sur la stratégie, et nous allons faire simple : on ne sait pas ! Compte tenu de la météo fraîche mais aussi de l'annulation des EL1 et EL2 vendredi, difficile de savoir à quoi s'attendre. Voici néanmoins les prévisions de Pirelli.