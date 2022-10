LIVE F1 - Suivez le Grand Prix de Mexico en direct

En pleine tournée américaine, la Formule 1 pose ses valises à Mexico. Ce dimanche soir, les pilotes vont en découdre sur l'emblématique Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuit situé à plus de 2200 mètres d'altitude ! Ces conditions particulières, avec une pression atmosphérique plus faible, ont pour habitude de malmener la mécanique, on peut donc s'attendre à quelques surprises en piste.

Pour la sixième fois de l'année, Max Verstappen est en pole position. Le pilote Red Bull s'est défait des Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton en Q3 pour signer le meilleur temps avec trois dixièmes d'avance. Sergio Pérez, le héros du week-end, est en deuxième ligne après avoir été victime d'un problème de capteur en qualifications. Ferrari, nettement plus en retrait, doit se contenter des miettes, avec Carlos Sainz en cinquième position et Charles Leclerc à la septième place, derrière la surprise Valtteri Bottas, qui n'avait plus été vu en troisième ligne depuis le Grand Prix de Miami au mois de mai.

Derrière, la lutte entre Alpine et McLaren continue à faire rage, les deux A522 de Fernando Alonso et Esteban Ocon, neuvième et dixième, étant prises en sandwich par les MCL36 de Lando Norris (huitième) et Daniel Ricciardo (onzième).

Notons que deux pilotes sont pénalisés sur la grille : Kevin Magnussen et Lance Stroll. L'un a changé de moteur, l'autre a été sanctionné après son accrochage spectaculaire avec Alonso lors du Grand Prix des États-Unis, qui s'est tenu le week-end dernier. Les deux hommes s'élanceront depuis la dernière ligne.

Il est difficile de donner un favori pour la victoire ce dimanche. Certes, Verstappen a signé un tour de pole impressionnant, néanmoins les Flèches d'Argent s'illustrent par leurs performances depuis le début du week-end. En outre, Russell et Hamilton bénéficieront d'un beau coup de pouce au départ, sous la forme d'une ligne droite suffisamment longue pour prendre l'aspiration de Verstappen et tenter quelque chose au premier virage...

Suivez le Grand Prix de Mexico en intégralité et en direct sur notre live texte ci-dessous :