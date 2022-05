LIVE F1 - Suivez le Grand Prix de Miami en direct

Après un bref passage en Europe, sur l'emblématique circuit d'Imola, la Formule 1 a fait cap sur le Nouveau Monde ! C'est à Miami que le Championnat du monde a posé ses valises pour disputer la cinquième manche de son calendrier. C'est une première dans l'Histoire de la F1, puisque jamais un Grand Prix n'a été disputé à Miami.

Un circuit de 5,412 km a donc été mis en place autour du Hard Rock Stadium, l'antre de l'équipe de football américain des Dolphins de Miami, à une vingtaine de kilomètres du centre-ville. Le tracé alterne entre virages à haute vitesse et portions plus lentes, dont une chicane qui se négocie à moins de 80 km/h. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les pilotes l'apprécient peu ! On a pu observer plusieurs tête-à-queue à cet endroit depuis le début du week-end, et il y a de fortes chances que l'on en voit d'autres ce dimanche.

Pour se concentrer sur les enjeux de la course, Charles Leclerc est l'un des grands favoris pour la victoire. Le pilote Ferrari, leader du classement général, s'est adjugé le meilleur temps lors des trois séances qualificatives pour prendre la pole position avec près de deux dixièmes d'avance sur son coéquipier, Carlos Sainz. Max Verstappen s'est quant à lui placé en deuxième ligne, aux côtés de son coéquipier Sergio Pérez, tandis que Lewis Hamilton a sauvé les meubles chez Mercedes en prenant la sixième place.

Puisque le circuit de Miami accueille cette année son tout premier Grand Prix, il est impossible de s'avancer sur la qualité du spectacle qui sera proposé sur la piste. Mais si l'on se fie aux commentaires des pilotes, il ne faudra pas s'attendre à des luttes roue dans roue sur plusieurs virages en raison du manque d'adhérence en dehors de la trajectoire idéale. Et pour cette même raison, les pilotes devront redoubler de prudence au départ puisque dix des vingt concurrents engagés ce week-end seront dans l'obligation de freiner sur la partie sale de la piste à l'approche du premier virage... Gare au carambolage !

