LIVE F1 - Suivez le Grand Prix de Monaco en direct

Depuis 1950, presque sans interruption, la Principauté de Monaco accueille les voitures les plus rapides de la planète le temps d'un week-end, sur un circuit étroit, technique et éprouvant pour les pilotes. Le Grand Prix de Monaco de Formule 1, c'est un cadre de rêve, du glamour et de l'extravagance. Assez logiquement, l'épreuve est considérée comme un grand évènement dans le monde des sports mécaniques. Après tout, elle fait partie, avec les 24 Heures du Mans et les 500 Miles d'Indianapolis, des courses qui composent l'une des versions de l'emblématique Triple Couronne du sport auto.

Alors, qui ajoutera son nom à la prestigieuse liste de vainqueurs du GP de Monaco cette année ? Puisqu'il est particulièrement difficile de dépasser sur le Rocher, le poleman a les meilleures chances. Et pour la quatorzième fois de sa carrière, et la deuxième fois à Monte-Carlo, Charles Leclerc a signé le meilleur temps en qualifications.

Tous les regards sont tournés vers le pilote Ferrari car tous se demandent s'il parviendra enfin à vaincre la malédiction monégasque : depuis l'époque de la Formule 2, en 2017, Leclerc n'a jamais vu l'arrivée d'une course à Monaco.

Derrière lui se trouve son coéquipier Carlos Sainz. C'est à Monaco que l'Espagnol a décroché son premier podium avec Ferrari en F1, l'an dernier : peut-il répéter cette performance ? Rappelons que lui et Sergio Pérez, troisième, ont été impliqués dans un accident à la fin des qualifications et que les deux hommes ont endommagé leur train arrière. À noter que le leader du championnat, Max Verstappen, n'a obtenu que le quatrième temps.

Parmi les déceptions des qualifications, on retrouve notamment Daniel Ricciardo, seulement quatorzième alors que l'Australien s'est imposé en Principauté en 2018, et Pierre Gasly, qui s'est fait piéger par le drapeau rouge en Q1 et n'a pas eu le temps de signer un nouveau tour chronométré pour se sauver. Le chagrin est d'autant plus grand pour le Français qu'il s'est régulièrement classé parmi les pilotes les plus rapides au cours des essais.

Sauf retournement de situation exceptionnel, seule une averse pourrait leur permettre, et aux autres pilotes exclus du top 10, de prétendre aux points. Les dernières prévisions annoncent de la pluie dans la région, reste à savoir si les nuages survoleront le circuit ou ne feront que passer à côté...

L'intégralité du Grand Prix de Monaco est à suivre sur notre live texte ci-dessous.