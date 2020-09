09:26

"J'ai pris un départ correct, après on s'est retrouvés à beaucoup au premier virage", commente Pierre Gasly au micro de Canal+. "J'ai vu qu'il y avait de la place au milieu de la piste, au final ça s'est refermé, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on aurait voulu. C'est dommage car ça a marché tout le week-end. Après la qualif', on a vu qu'on avait abîmé tous les bargeboards et les ailerons, ce qui expliquait la performance, donc j'étais confiant. C'est sûr que c'est une opportunité manquée."