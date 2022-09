LIVE F1 - Suivez le Grand Prix des Pays-Bas en direct

Quinzième rendez-vous de la saison 2022, le Grand Prix des Pays-Bas promet d'être explosif ! Les pilotes ont élu domicile pour le week-end près des dunes de sable de Zandvoort, autour desquelles a été dessiné un circuit de Formule 1 court, étroit, rapide et très vallonné.

Les dépassements sont particulièrement difficiles à Zandvoort mais pas impossible, d'autant plus qu'une des deux zones DRS a été rallongée de 300 mètres cette année, afin de permettre aux pilotes d'avoir de meilleurs chances de dépassement lors du point de freinage suivant. Ce rallongement de la zone a ainsi placé la ligne d'activation du DRS à l'entrée du dernier virage, un banking de 18 degrés, cela demande donc aux pilotes une dose de courage supplémentaire !

Gonflé à bloc par le soutien de l'"armée orange" dans les tribunes du circuit, Max Verstappen a été l'auteur de la pole position, sa quatrième de l'année. Le leader du championnat, qui reste sur trois victoires consécutives, a néanmoins dû se cracher dans les mains pour aller chercher le meilleur temps. Il semble ce week-end que Ferrari et Mercedes disposent d'une meilleure voiture, en témoigne leurs performances en essais libres.

L'on retrouve Charles Leclerc en première ligne, le Monégasque ayant été délogé de la position de pointe pour 21 millièmes de seconde seulement. Carlos Sainz accusait quant à lui 92 millièmes de retard sur Verstappen, et Lewis Hamilton trois dixièmes. Le pilote Mercedes et son coéquipier George Russell auraient pu se rapprocher davantage des avant-postes sans un drapeau jaune provoqué par Sergio Pérez, en tête-à-queue lors de sa dernière tentative chronométrée.

Avec près de 100 points d'avance sur son plus proche poursuivant et seulement huit Grands Prix restants avant le départ à Zandvoort, Max Verstappen a déjà fait le plus dur et peut se permettre de limiter les risques. Mais il ne fait aucun doute que le pilote Red Bull donnera le meilleur de lui-même pour s'imposer sur ses terres et faire retentir l'hymne néerlandais au sommet du podium. Et pour ses poursuivants, la victoire est obligatoire pour que la course au titre soit relancée... Ça promet !

Suivez le Grand Prix des Pays-Bas en intégralité et en direct sur notre live texte ci-dessous :