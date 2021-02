Les 10 caractéristiques qui distinguent la McLaren MCL35M

La nouvelle McLaren MCL35M est différente de sa devancière puisqu'elle est désormais équipée de l'unité de puissance Mercedes, mais au premier coup d'œil, nombreux sont ceux qui ont peiné à distinguer les différences. Pourtant, à y regarder de plus près, cette nouvelle monoplace présente des modifications fascinantes. McLaren espère que celles-ci permettront de réduire l'écart avec Mercedes et Red Bull Racing.

Giorgio Piola et Matt Somerfield décryptent dix changements qui distinguent la MCL35M de la McLaren 2020.

1. McLaren a introduit un nouveau museau au Mugello la saison dernière, optant pour un concept plus proche de celui utilisé par Mercedes et ensuite adopté par plusieurs autres équipes. La MCL35M conserve ce design mais la cape et les aubes directrices ont été modifiées afin de mieux alimenter en air le dessous de la voiture.

2. Au cours de la saison 2020, McLaren a opéré plusieurs changements au niveau des déflecteurs, que l'on retrouve en grand nombre cette année. Cette comparaison vue de dessus ne rend pas justice à ce travail, mais il faut s'attendre à de nouvelles modifications dans cette zone alors que l'équipe prévoit déjà des changements avant le premier Grand Prix.

3. La ligne jaune sur la photo montre à quel point les pontons de la MCL35M sont plus étroits que l'an dernier. McLaren a consenti tous les efforts possibles pour amincir sa monoplace et ainsi améliorer la circulation du flux d'air.

4. L'unité de puissance Mercedes-AMG M12 a des exigences de refroidissement différentes du bloc Renault E-Tech 20. Outre le fait de repenser l'agencement des radiateurs et des systèmes auxiliaires, tout le système de refroidissement a été revu. Les ouvertures apparues de part et d'autre du cockpit sont plus grandes qu'auparavant, mais aussi plus profilées afin de s'adapter à la forme des pontons.

L'arceau de sécurité et la boîte à air ont eux aussi changé, avec une prise d'air inférieure qui a été réduite alors qu'elle devait être plus grande auparavant afin de répondre aux exigences du moteur Renault. C'est ce qui a permis à McLaren de s'approprier la forme ovale large de la boîte à air, avec la disposition triangulaire des longerons.

5. La forme générale des pontons, y compris la bosse située à mi-distance, a été reprofilée pour tirer parti de l'architecture différente du bloc moteur. Le simple positionnement différent des échappements peut influencer de manière importante la compacité de la carrosserie.

6. Le fond plat est significativement différent en raison du changement de réglementation qui impose cette coupe triangulaire à l'arrière afin de réduire d'environ 10% l'appui aérodynamique.

7. Les fentes situées sur le fond plat étaient devenues une marque de fabrique sur les F1 depuis 2017 mais elles sont désormais interdites. Les ouvertures faites à l'avant du fond plat pour façonner les structures de flux d'air sont également proscrites.

8. La coupe diagonale du fond plat aura un effet très important sur la gestion des turbulences crées par le sillage des pneus arrière, et sur leur incidence au niveau du diffuseur. Les écuries feront des modifications à la limite du fond plat pour essayer de changer le comportement aérodynamique, comme on le voit ici chez McLaren avec un bord qui a été recourbé.

9. La précédente génération de fonds plats donnait la possibilité aux ingénieurs de combiner des encoches, des fentes et des ailettes afin d'influencer le flux d'air autour des pneus arrière. Tout ceci a désormais disparu.

10. Afin de s'adapter à l'unité de puissance Mercedes, l'empattement de la monoplace a été légèrement allongé. Ceci aura une incidence sur de nombreux aspects du comportement de la voiture, que ce soit au niveau de la suspension ou de l'aérodynamique. Ces dernières années, l'empattement long a profité à Mercedes, et il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas pour McLaren si l'écurie continue de l'associer à un peu plus d'inclinaison vers l'avant.