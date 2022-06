Il y a 15 ans : premier GP et premier point pour Vettel !

Nous sommes en juin 2007, cinq jours seulement après l'accident spectaculaire dont a été victime Robert Kubica à Montréal. Le crash a d'abord semé l'effroi mais, miraculeusement, le Polonais est indemne. Il est en revanche exclu qu'il reprenne aussi vite le volant d'une Formule 1, alors c'est le jeune réserviste Sebastian Vettel qui est appelé par BMW pour le remplacer le temps d'une course.

Sebastian Vettel n'a pas encore fêté ses 20 ans et le voici qui s'apprête à faire ses grands débuts en Formule 1. Un saut dans l'inconnu, mais tout n'est pas totalement nouveau pour le pilote allemand, qui a déjà participé auparavant à sept séances d'essais libres pour le compte du constructeur bavarois, associé à Sauber pour son programme d'usine en F1.

À bord de la BMW Sauber F1.07, il doit toutefois découvrir un nouveau circuit. En effet, la F1 est en visite aux États-Unis, sur le tracé routier d'Indianapolis, où Sebastian Vettel n'a jamais roulé. Et pourtant, il est immédiatement dans le bon rythme et signe même le quatrième temps de la première séance d'essais libres du week-end.

Sebastian Vettel avant les essais libres à Indianapolis en 2007.

Le lendemain, en qualifications, il parvient à se hisser en Q3, puis décroche la septième place sur la grille de départ, deux rangs seulement derrière son coéquipier Nick Heidfeld. Affichant d'emblée un caractère très perfectionniste, Sebastian Vettel lance après la séance qu'il aurait pu faire mieux, tout en ne dissimulant pas le soulagement de voir ses débuts se dérouler sans encombre.

Le 17 juin 2007, Sebastian Vettel est prêt à entrer dans l'arène et à prendre le premier départ de sa carrière en Formule 1. Ce premier envol est difficile, il bloque ses roues au premier freinage et se retrouve relégué en 11e position. Néanmoins, il ne commet ensuite aucune erreur et remonte jusqu'au neuvième rang.

Ce baptême du feu en Formule 1 se déroule sans accroc, et il en est de même du côté de la stratégie mise en place par BMW Sauber. Ne manque plus que la réussite, qui lui sourit au 68e tour lorsque Nico Rosberg est contraint à l'abandon. Un fait de course qui lui permet de gagner une place et d'intégrer le top 8. À l'époque, seuls les huit premiers marquent des points à l'arrivée. Sebastian Vettel accroche le dernier point en jeu et devient alors le plus jeune pilote de l'Histoire de la Formule 1 à ouvrir son compteur, à l'âge de 19 ans, 11 mois et 14 jours. Un record battu plus tard par Daniil Kvyat (2014) et désormais détenu par Max Verstappen (2015).

Sebastian Vettel a bouclé le premier GP de sa carrière au 8e rang.