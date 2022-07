Après son 300e Grand Prix, Hamilton a encore soif de F1

Le Grand Prix de France 2022 a été assez spécial pour Lewis Hamilton. Non seulement le pilote Mercedes a signé son meilleur résultat de la saison en prenant la deuxième place derrière Max Verstappen, mais il a aussi pris son 300e départ en catégorie reine. Seuls cinq pilotes avant lui ont connu une telle longévité en Formule 1 : Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Jenson Button, Kimi Räikkönen et Fernando Alonso.

Il reste néanmoins un écart à combler pour devenir le pilote le plus expérimenté de l'Histoire puisque le record devrait être pris par Alonso plus tard dans l'année et être porté à 356 départs à l'issue du Grand Prix d'Abu Dhabi. Mais compte tenu du fait que le contrat de Hamilton expire fin 2023, à l'approche de son 39e anniversaire, et qu'il a précédemment indiqué qu'il ne souhaitait pas être un pilote quarantenaire, l'on peut se demander si sa carrière ne prendra pas fin l'an prochain.

Les commentaires de son patron, Toto Wolff, au Grand Prix de France évoquent toutefois un scénario bien différent. "Il y a quelques semaines, nous avons discuté de la durée de notre partenariat et [une prolongation] de cinq à dix ans a été évoquée, donc on peut aller jusqu'à 400 [Grands Prix]", a expliqué l'Autrichien. "Quelqu'un a dit Lewis : 'Tu ne dois gagner que ton huitième [championnat]'… Pourquoi pas dix ?"

Interrogé sur ces fameux 400 Grands Prix et la possibilité de passer cinq à dix saisons de plus en catégorie reine, Hamilton a répondu : "Ça fait beaucoup de courses ! Je veux d'abord être reconnaissant d'en être arrivé là. Mais je me sens encore frais et je sens encore qu'il me reste beaucoup de carburant dans le réservoir."

"J'aime ce que je fais. Je suis très, très fier et j'aime venir chaque jour pour travailler avec cet incroyable groupe de personnes. J'aime aussi plus que jamais travailler avec [la F1]. Des personnes formidables dirigent [la F1] et mènent des super conversations sur la direction que le championnat prend. Donc je m'amuse, plus que jamais".

Après avoir manqué de peu un huitième titre mondial l'an dernier, Hamilton a été relégué au second plan cette saison, Mercedes n'ayant pas pris le virage du nouveau Règlement Technique aussi bien que Red Bull et Ferrari. Mais cette baisse de forme après huit ans au sommet du championnat ne décourage pas le Britannique.

"Bien sûr, je veux gagner à nouveau et ça va prendre du temps, mais je suis sûr que nous allons nous asseoir à un moment donné et parler de l'avenir", a ajouté Hamilton. "Mais, encore une fois, uniquement avec notre équipe, je veux toujours continuer à construire. C'est une chose de faire des courses, mais il faut aussi continuer le travail que nous faisons à l'extérieur et en faire plus. Je pense qu'avec Mercedes nous pouvons toujours faire plus, et nous le ferons."