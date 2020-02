C’est en effet en 1954, lors de la dernière édition du Grand Prix de Suisse à Bremgarten – alors remportée par l’illustre Juan Manuel Fangio sur Mercedes -, que la Formule 1 s’est produite pour la dernière fois sur le sol suisse, avant la loi d’interdiction du sport automobile suite à la catastrophe des 24 Heures du Mans en 1955.

On notera tout de même que, bien des années plus tard, deux éditions du GP de Suisse se sont disputées… en France, sur le circuit de Dijon-Prenois. En 1975, comme un clin d’œil, c’est d’ailleurs le Tessinois Clay Regazzoni qui s’y imposait pour Ferrari, alors Keke Rosberg l’a emporté sur sa Williams-Ford en 1982, dernière année « officielle » de notre Grand Prix national. C’est dire les liens qui unissent la France et la Suisse lorsque l’on évoque la discipline reine du sport automobile.

Lire aussi: Les meilleurs emplacements pour assister au GP de France

De fait, le Grand Prix de France au Castellet apparaît comme une belle opportunité pour les fans suisses de vivre un week-end fort en émotions et de voir évoluer les pilotes de F1 au plus près de l’action.

En effet, le circuit Paul Ricard, situé entre Toulon et Marseille, ne se trouve qu’à cinq heures de route de Genève, à 5h30 de Lausanne, à un peu plus de 6 heures de Lugano ou encore à 6h30 de la capitale Berne, notamment. Des liaisons régulières en avion vers l’aéroport de Marseille (à moins d’une heure du circuit), ou de Nice (à 1h45), ajoutent aux facilités d’accès du complexe automobile varois, qui a fait les grandes heures de la F1, et qui a renoué avec son prestigieux passé en 2018 en redevenant le théâtre du Grand Prix de France pour la première fois depuis 1990.

Le déplacement sur le Grand Prix de France offre en outre la chance de concilier l’amour des sports mécaniques et l’attrait des charmes de la Cote d’Azur, avec la proximité des plaisirs du bord de mer, surtout à la fin juin.

Pour profiter pleinement de son week-end de course, les tribunes ont été pensées pour bénéficier d’une visibilité optimale, et ceux sur plusieurs emplacements proposés. Mais les passionnés les plus privilégiés auront la possibilité de vivre le Grand Prix de France au sein de loges spécialement aménagées afin de vivre le week-end dans des conditions d’accueil, de confort et de services exceptionnels. Des hospitalités dédiées aux particuliers mais également aux entreprises souhaitant vivre et partager un moment unique avec leurs collaborateurs et/ou leurs clients.

Ces structures VIP, qui sont réparties tout au long du circuit aux endroits les plus stratégiques, permettent de vivre le week-end du Grand Prix de France dans des conditions optimales, en bénéficiant d’une vue sur le circuit, d’un service de traiteur en continu, et de diverses prestations comme une place de parking VIP, ou l’accès à la F1 Lane. Elles sont réparties à divers endroits du circuit :

Le Club Sainte Baume Nord

Un produit associant une place en tribune offrant une vue imprenable sur le virage de la Sainte Baume, la ligne droite d’arrivée et le Mistral, ainsi qu’à l’espace privé Sainte Baume. (Nombre de places limité à 150). - Complet.

Le Club Sainte Baume Sud

Il s’agit de la deuxième hospitalité située au niveau du virage de la Sainte-Baume, qui offre elle aussi une vue unique sur cette partie du circuit, mais aussi la ligne droite d’arrivée et le Mistral. (Nombre de places limité à 100). - 990€ pour le samedi et dimanche.

Hospitalité

Virage du Pont – Salon France

C’est l’une des quatre hospitalités prévues au Virage du Pont, conditionnant la ligne droite des stands. (Nombre de places limité à 200). - 1200€ pour le samedi et dimanche.

Virage du Pont – Les Terrasses Excellence

Ambiance French Riviera pour ce package d’exception, qui comprend une place assise en tribune (placement libre) et un accès aux espaces extérieurs et intérieurs panoramiques aménagés dans l’esprit des célèbres places de la Côte d’Azur, avec une vue unique sur le dernier virage et la ligne d’arrivée. (Nombre de places limité à 400). - 1850€ pour le samedi et dimanche. 400€ pour la journée du vendredi.

Virage du Pont – Les Terrasses Excellence Premium

Un produit réservé aux commandes groupées de minimum 10 places. Tribune exclusive avec siège dédié et personnalisé offrant un confort de vue exceptionnel. (Nombre de places limité à 180). - 2000€ pour le samedi et dimanche.

Hospitalité Hospitalité

Virage du Pont – Le Champions Club

Situé face au Virage du Pont, ce package offre une vue panoramique à 260 degrés sur la piste et le dernier virage avant la ligne d’arrivée : le champions club faisant face au virage 14 est un emplacement premium au cœur du Circuit Paul Ricard. (Nombre de places limité à 180). - 2300€ pour le samedi et dimanche.

Ligne droite des stands – Le Pole Position

On se décale vers la ligne droite des stands pour une autre prestation d’exception. Un emplacement exceptionnel au milieu de la ligne droite de départ avec une vue imprenable sur les garages, le podium, la grille... (Nombre de places limité à 120). - 1500€ pour le samedi et dimanche.

Hospitalité

Ligne droite des stands – Skybox

Sur la ligne droite de départ avec une vue imprenable sur les Paddocks des écuries, loge privative de 60m² (20 places minimum et 30 places maximum) ou loge privative de 20m² (10 personnes maximum). 2500€ pour le samedi et dimanche.

Afin de compléter l’offre, le Grand Prix de France propose en outre deux formules "ultimes" pour les amateurs les plus privilégiés, qui pourront ainsi avoir la chance de vivre l’événement au plus près de ses acteurs : le F1 Paddock Club – Paddock Club (825$ le vendredi, 3725$ pour samedi-dimanche, ou 4375$ pour les trois jours vendredi-samedi-dimanche. Prix indiqués en dollars mais payables en euros.), et le F1 Paddock Club – Legend (6299$ pour samedi-dimanche, ou 7499$ pour les trois jours vendredi-samedi-dimanche. Prix indiqués en dollars mais payables en euros).

Hospitalité

Autant de formules qui permettent de vivre un moment unique dans une vie, un week-end inoubliable… et comme à la maison.

Related video