La mobilité au cœur du GP de France de F1 2020

Cet article vous est proposé par le GP de France F1 2020

Avec plus de 160'000 spectateurs comptabilisés, l'édition 2018 du Grand Prix de France avait indéniablement généré l'enthousiasme du public pour le retour tant attendu de l'épreuve tricolore au calendrier de Formule 1, mais elle avait aussi été marquée par les difficultés d'accès au Circuit Paul Ricard. Celles-ci avaient immédiatement été analysées afin d'apporter dès la deuxième année des solutions concrètes, dont l'efficacité a été prouvée.

Un vaste plan de mobilités avait ainsi été mis en place, établi par un groupe réunissant ingénierie, start-ups, spécialistes de la mobilité et développeurs de solutions digitales. Les efforts investis se concentraient alors en particulier sur la mise en place de parkings relais, des accès supplémentaires, une refonte complète de l’organisation et de la gestion des parkings, une utilisation de nouveaux axes routiers, ou encore une application dédiée offrant des solutions en temps réel.

Ce plan ayant particulièrement bien fonctionné en 2019, il sera reconduit cette année tout en s'enrichissant encore de nouvelles améliorations. Ainsi, les voies de circulation, l'aménagement des parkings et le système d'information mis en place en 2019 seront maintenus et améliorés. Par ailleurs, le réseau de navettes relais gratuites déjà disponibles sera étendu aux villes de St-Cyr sur Mer, Le Castellet et Le Beausset, alors que sera augmenté le nombre de places disponibles au départ de La Ciotat. Enfin, le camping du Grand Prix de France sera agrandi.

En plus de ces améliorations, de nombreuses nouveautés seront intégrées au dispositif pour cette édition 2020 :

Des navettes gratuites seront proposées au départ de cinq villes proches du Circuit Paul Ricard avec un arrêt supplémentaire à la gare SNCF de La Ciotat ;

Une application de covoiturage sera mise à disposition des spectateurs, leur offrant la possibilité d'utiliser une voie prioritaire et un parking réservé ;

Des navettes relieront le circuit avec les villes de Marseille, Toulon et Aix-en-Provence pendant toute la durée de l'événement ;

D'autres navettes seront proposées depuis Arles, Avignon, Draguignan, Gap-Tallard, Manosque, Nice, Saint-Raphaël et Salon de Provence le samedi 27 juin et le dimanche 28 juin ;

Des navettes relieront des grandes villes telles que Bordeaux, Clermont-Ferrand, Montpellier, Perpignan et Valence le dimanche ;

Des navettes internationales seront également proposées, au départ de Barcelone, Milan, Turin, Amsterdam et Eindhoven. Elles s'accompagneront d'une offre spéciale de trois nuits de camping et deux jours de Grand Prix.

Par ailleurs, des offres de TGV sont à l'étude, afin de permettre un aller-retour Paris-Aix en Provence via Lyon le dimanche du Grand Prix de France.