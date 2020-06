La F1 va abandonner la traditionnelle cérémonie du podium

La reprise de la Formule 1 à partir de juillet ne pourra avoir lieu que dans des conditions strictes sur le plan sanitaire pour éviter tout risque de contamination par le COVID-19 qui sévit toujours dans le monde. Nombre de règles ont ainsi été mises en place et devront être respectées pour se plier aux désormais fameux concepts de distanciation sociale et de gestes barrières. Et cela s'appliquera évidemment à la cérémonie du podium, passage pourtant obligé érigé en spectacle après chaque course.

"En raison de la mise en œuvre des procédures, nous devons jouer la sécurité concernant la situation autour du COVID-19", a expliqué Ross Brawn pour le site officiel de la discipline reine. "Les pratiques du passé ne peuvent tout simplement pas être reprises. La grille bondée qui caractérisait les courses de F1 ne peut tout simplement pas exister. Donc chaque aspect, depuis l'arrivée des équipes jusqu'à leur départ, a été pensé, et n'est pas complètement finalisé, mais nous travaillons avec la FIA pour les peaufiner."

"La procédure du podium ne peut avoir lieu [comme d'habitude], mais nous envisageons de faire quelque chose sur la grille après la course. Une option serait d'aligner les voitures sur la piste, et les pilotes seraient debout devant elles. Nous ne pouvons pas remettre les trophées, car on ne peut pas avoir de forte proximité avec quelqu'un qui remet un trophée, mais nous avons trouvé la solution, nous avons des plans et des procédures, nous étudions comment présenter cela à la télévision."

La grille sera également très différente, avec un nombre minimal de personnes présentes et sans les cérémonies habituelles. "Des choses comme l'hymne national, vous ne pouvez pas avoir tous les pilotes regroupés", a déclaré Brawn. "Et vous ne pouvez pas avoir nos FIA Future Stars [les enfants qui accompagnent les pilotes lors des cérémonies de la grille, ndlr] devant eux. Les FIA Future Stars feront toujours virtuellement partie du spectacle. On leur enverra les tenues et ils nous enverront des vidéos d'eux avec un message que nous pourrons diffuser, donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour rendre le spectacle divertissant."

"La parade des pilotes [du dimanche matin] n'aura pas lieu car nous ne pouvons pas mettre 20 pilotes à l'arrière d'un camion et lui faire faire le tour de la piste, donc à la place nous allons interviewer chacun d'entre eux devant le garage. Il existe de nombreuses façons d'engager sans compromettre la santé et la sécurité. Je suis sûr à 100% que nous en ferons un produit attrayant et passionnant, il sera simplement différent. C'est la nouvelle norme. Combien de temps cela va-t-il durer ? Nous ne savons pas, mais ce sera la nouvelle norme pour le reste de l'année, c'est certain."