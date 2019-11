Abiteboul : Renault doit en finir avec les week-ends "chaotiques"

Les préparatifs de Renault pour la course du Mexique ont été grandement perturbés par un problème de "pollution" du système de refroidissement des R.S.19 lors des EL3. Après une élimination de Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg en Q2, l'Australien a été le seul pilote de la grille à démarrer en pneus durs. Au prix d'un premier relais de 50 tours, il s'est positionné confortablement dans le top 10 pour terminer huitième. Du côté de l'Allemand, la dixième place a été acquise sur tapis vert après un accrochage dans le dernier tour avec Daniil Kvyat, qui a été pénalisé.

"Nous avons inscrit quelques points", a déclaré Abiteboul à Motorsport.com. "Nous avons plus ou moins maintenu notre avantage face à Racing Point et Toro Rosso, nous avons réduit l'écart avec McLaren. Au vu de la situation de nos voitures en EL3, c'était un super résultat. Il est important d'avoir un bon rythme à chaque week-end, parce qu'il y a de la pression après une saison comme celle-ci, donc il faut avoir des courses correctes comme celles-ci."

"Mais ça a encore été un week-end un peu chaotique, et quelle que soit la compétitivité de notre voiture, nous devons arrêter ça. Nous ne devons pas nous rendre la vie difficile, c'est pourtant ce que nous faisons. Parfois, ce sont aussi des tiers qui font ça, mais c'est la course, et il faut que nous restions concentrés pour les manches restantes."

Les chances de Renault de revenir sur la quatrième place de McLaren semblent tout de même très minces, au vu de l'écart de 38 points à trois courses du terme, et le Losange va surtout devoir assurer sa cinquième position alors que Toro Rosso et Racing Point ne sont pas loin, à neuf unités derrière.

"Je crois toujours que nous avons un meilleur package global", ajoute Abiteboul. "Quand je vois le nombre de points que nous avons perdu, et que nous sommes quand même dans cette position, ce n'est pas mal. Je pense que si nous avons des week-ends tranquilles, nous pourrons maintenir cette position. Mais je n'en suis pas satisfait, j'aimerais être avec McLaren. C'était l'objectif pour la saison, et c'était réalisable, et c'est là qu'il faudra être la saison prochaine."

Abiteboul a dans tous les cas salué la course de Ricciardo et la stratégie osée de l'écurie. "C'est toujours la même situation quand nous nous qualifions à ces places, chaque week-end ça semble être une raison différente. Ce n'est pas une excuse, mais il faut inventer quelque chose en course pour refaire notre retard, ce que nous avons fait. À mon avis, ça a fonctionné pour Daniel. Évidemment, nous pouvons avoir des regrets qu'il n'ait pas pu dépasser Pérez, je pense qu'il a été un peu ambitieux. Il a juste freiné trop tard, point. Je pense qu'il nous manque un peu de vitesse de pointe par rapport à Racing Point, en dépit du DRS."

"Il a fait une course fantastique, surtout au milieu, il enchaînait les meilleurs tours personnels et la voiture se comportait très bien. De notre côté, nous avons été extrêmement surpris par la vie des pneus, c'était encore mieux qu'attendu avant la course, donc il était très clair de notre côté qu'un arrêt allait fonctionner. Sans cette collision, nous aurions pu avoir un meilleur résultat avec Nico. C'est la course. C'est un peu sale, mais c'est le milieu de peloton. Bienvenue dans la jungle !"

Avec Adam Cooper