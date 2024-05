L'absence de l'ingénieur de Verstappen en EL1 expliquée

Les plus observateurs ou avertis l'auront peut-être remarqué : lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Max Verstappen ne travaillait pas avec son ingénieur de course habituel. Gianpiero Lambiase était tout de même présent, sur le muret des stands Red Bull, mais a laissé sa place le temps de cette séance à Tom Hart, habituellement ingénieur performance du triple Champion du monde.

L'écurie de Milton Keynes a précisé à Motorsport.com qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle, uniquement pour ces EL1, avant que Gianpiero Lambiase ne reprenne ses fonctions pour la suite du week-end. Le but de la manœuvre était de permettre à Tom Hart d'acquérir de l'expérience au poste d'ingénieur de course. C'est ce qu'il avait déjà fait lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi en fin d'année dernière. Cette rotation doit également permettre une meilleure compréhension à l'avenir entre les deux ingénieurs et leur pilote.

Si l'absence de Gianpiero Lambiase a peut-être sauté aux yeux un peu plus que prévu, c'est aussi parce que la première séance du week-end italien n'a pas été aussi fluide qu'espéré pour Max Verstappen, plusieurs fois en délicatesse avec sa monoplace. Le Néerlandais s'est régulièrement retrouvé en difficulté dans le deuxième secteur, ne parvenant pas à battre le chrono référence de Charles Leclerc, au point même de faire un détour hors de la piste lors de sa seconde tentative.

À la radio, en décrivant le comportement de sa RB20, il a évoqué "un désastre" en se plaignant de n'avoir "aucun grip" alors qu'il était chaussé des pneus tendres. "Je ne peux pas freiner plus tard parce que la voiture veut s'enfoncer, et puis à l'entrée de la corde, je n'ai plus de train avant", a-t-il détaillé à son ingénieur, qu'il a ensuite interrogé pour tenter de comprendre.

Dans une séance brouillonne qui n'est pas sans rappeler les essais libres qu'il avait déjà vécus à Miami il y a deux semaines, Max Verstappen a finalement pris la cinquième place à 250 millièmes de Charles Leclerc, et devancé de sept petits millièmes par son coéquipier Sergio Pérez. Notons d'ailleurs que le pilote mexicain a été sanctionné d'une amende de 1000€ pour un excès de vitesse dans la voie des stands.

Photos - Vendredi à Imola

124

Avec Alex Kalinauckas