GP d'Abu Dhabi F1 - Programme TV et guide d'avant-course

Pour la quatrième fois de son Histoire, la F1 va décider d'un titre à Abu Dhabi dans le final d'une saison 2021 qui aura été tendue et où les deux protagonistes principaux, Max Verstappen et Lewis Hamilton, arrivent à égalité parfaite aux points.

Pour le public français, il faudra compter comme depuis 2013 sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. À noter qu'il y a trois heures de décalage horaire avec Yas Marina.

Infos et palmarès

Le circuit de Yas Marina est apparu au calendrier de la Formule 1 en 2009 et a, comme beaucoup d'autres pistes modernes, été dessiné par l'architecte Hermann Tilke. Depuis sa première saison, et à l'exception des campagnes 2011, 2012 et 2013, la piste a accueilli la manche de clôture des championnats. Le titre pilotes s'y est déjà décidé à trois reprises, en 2010, 2014 et 2016.

Ce sont d'ailleurs là les trois éditions les plus mémorables de l'épreuve. En 2010, Fernando Alonso perdait le championnat sur un choix stratégique erroné et Sebastian Vettel y remportait la première de ses quatre couronnes mondiales. En 2014, Lewis Hamilton glanait sa seconde couronne, dans une finale aux points doublés, en dominant dès l'envol puis profitant des problèmes techniques de Nico Rosberg. Enfin, en 2016, l'Allemand prenait sa revanche sur le Britannique en terminant second après une épreuve de force et en étant sacré Champion pour la seule fois de sa carrière avant de tirer sa révérence quelques jours plus tard.

Toutefois, la piste a subi, depuis sa dernière édition l'an passé, des changements dans le but de la rendre plus propice au spectacle. La première chicane a disparu et l'ensemble des anciens virages 5-6-7 a été transformé en une épingle élargie. Ensuite, l'ancienne troisième chicane (anciens virages 11-12-13) a également été supprimée pour mettre en place un long virage rapide vers la gauche. Enfin, chacun des virages du complexe du dernier secteur qui serpentent sous l'hôtel a été ouvert à l'intérieur dans le but de réduire la perte d'adhérence et de favoriser un maintien des écarts.

Longue de 5,281 km et composée de 16 virages, la piste de Yas Marina débute par deux sections rapides où se situent les principales opportunités de dépassement, avant une section finale sinueuse et très technique. L'épreuve se déroule au crépuscule, débutant de jour et s'achevant de nuit. En course, il faudra boucler 58 tours, pour une distance totale de 306,298 km.

