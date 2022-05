L'accident de Bottas a endommagé un turbo neuf

Mauvaise nouvelle pour Valtteri Bottas dans la gestion des éléments de l'unité de puissance : parti à la faute dans l'enchaînement des virages 7-8 dès la première séance d'essais libres, le pilote Alfa Romeo a percuté le mur par l'arrière.

Les conséquences sont nombreuses : primo, le Finlandais a vu son roulage réduit à 13 tours en 25 minutes, n'ayant pas été en mesure de reprendre la piste pendant le reste de la journée. Surtout, les dégâts ne sont pas négligeables. La boîte de vitesses était celle du vendredi et il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir quant à une éventuelle pénalité. En revanche, le choc a également endommagé le système d'échappement et le turbo, deux éléments de l'unité de puissance qui sont limités dans leur nombre pour l'ensemble de la saison.

L'impact est moindre pour l'échappement, puisque huit sont autorisés en une année ; en revanche, Bottas devrait donc déjà être équipé de son troisième et dernier turbo, alors que nous en sommes au cinquième des 22 ou 23 Grands Prix au programme (selon le remplacement ou non du Grand Prix de Russie), à moins que son premier ne puisse être monté sur la monoplace.

"C'est une erreur vraiment coûteuse de ma part, et c'est agaçant", déplore Bottas. "Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de tirer le meilleur des essais [samedi]. Les dégâts sont malheureux : l'impact arrière a abîmé l'échappement ainsi que le turbo du moteur. C'est pourquoi il était impossible de réparer la voiture pour les EL2. Heureusement, j'avais l'ancienne spécification de fond plat, alors tout va bien pour demain, et je ne m'attends pas à des pénalités."

"La piste est relativement verte. Et une fois que l'on sort légèrement de la trajectoire, on est pénalisé davantage, mais on verra demain, je pense que la piste continuera de s'améliorer beaucoup. Il faut que je rattrape mon retard."

Bottas aura en effet une heure de tests en EL3 pour peaufiner ses réglages sur cette toute nouvelle piste. Son coéquipier Zhou Guanyu, quant à lui, a parcouru 47 tours ce vendredi et a signé le huitième chrono de la seconde séance.

"Avec Zhou, [vendredi] après-midi, ils ont modifié certains réglages, et cela semble aller dans la bonne direction. Il se sentait plus confiant globalement. Je pense donc que nous allons dans la bonne direction", conclut Bottas, qui a marqué 24 des 25 points d'Alfa Romeo jusqu'à présent.

Propos recueillis par Jonathan Noble