Nouvel accident pour Williams : "Ça va nous faire mal", regrette Albon

Dans l'embarras au Grand Prix d'Australie, avec un accident d'Alexander Albon ayant entraîné le forfait de son coéquipier Logan Sargeant car l'équipe ne dispose pour le moment que de deux châssis, Williams a traversé un week-end encore plus pénible au Japon. Sur le circuit de Suzuka, Sargeant est sorti de la piste lors de la première séance d'essais libres, le laissant sur la touche en EL2 afin que les mécaniciens puissent réparer sa voiture, tandis qu'Albon a trouvé le mur au départ de la course, après un contact avec Daniel Ricciardo.

"J'avais un avantage en matière d'adhérence [au départ], j'ai été un peu surpris par l'adhérence que j'avais à la sortie du virage 2 et j'ai pu me placer derrière [Ricciardo] et avoir un bon élan pour le virage 3", a expliqué Albon, qui avait pris le départ en pneus tendres, à Motorsport.com. "Il s'agissait surtout d'essayer de le sortir un peu de la trajectoire et de trouver un passage pour les virages 4, 5, 6 et 7, voir si je pouvais perturber un peu sa trajectoire."

"À un moment donné, j'ai compris qu'il ne m'avait pas vu avec la façon dont il s'engageait dans le virage, c'était délicat. J'ai donc freiné et j'ai essayé de me retirer mais j'étais presque trop à son niveau et alors que [j'essayais] de me dégager, il a continué à se rapprocher et je n'ai pas pu l'éviter."

Le sujet des pièces de rechange est épineux chez Williams depuis Melbourne. L'accident d'Albon à Suzuka, qui a été assez sévère puisqu'il a provoqué un drapeau rouge, pose donc un problème assez important au sein de la structure.

"Honnêtement, l'impact en lui-même était à une vitesse relativement faible mais c'est la manière dont j'ai heurté le mur de pneus : normalement, nous avons ces barrières en plastique, l'armco. Mais là, c'était beaucoup plus enfoncé et ça s'est arrêté très violemment. C'est ce qui m'inquiète, pas pour moi [mais] pour la voiture, parce que c'est là que vous pouvez faire des dégâts. Nous n'avons pas encore récupéré la voiture. Nous devons l'évaluer. J'espère que tout va bien", a ajouté Albon, assurant qu'il avait "immédiatement" pensé au nombre limité de pièces de rechange lors de son crash.

"[J'y ai pensé] avant même d'avoir heurté le mur. C'est exactement ce dont nous n'avons pas besoin", a-t-il indiqué, ayant précédemment indiqué : "Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas un secret que nous avons des difficultés avec les pièces en ce moment et ça va nous faire mal, c'est sûr."

Ricciardo : "Il n'y avait pas assez de place"

Les commissaires évacuent la monoplace accidentée de Daniel Ricciardo Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

La direction de course a lancé une enquête à la suite de l'incident, et aucune action n'a été prise à l'encontre d'Albon et de Ricciardo. Interrogé par Motorsport.com, le pilote australien a estimé que son accident était le résultat d'un entassement du peloton provoqué par la différence d'adhérence entre les pilotes en pneus mediums et ceux en pneus tendres.

"On s'est vraiment fait manger avec les mediums. C'était bizarre parce que les voitures devant nous ont l'air d'être bien parties", a-t-il noté, comparant son envol et celui de son coéquipier Yuki Tsunoda à celui des pilotes du top 10, également chaussés des mediums. "Dès que nous sommes partis, j'ai pu voir Bottas et Hülkenberg nous contourner [avec Tsunoda]. Et puis dans le premier virage, j'étais au milieu, avec Yuki et une Alpine je crois, donc au virage 2 je me suis dit : 'On se calme'. Dès que j'ai accéléré, j'étais encore en difficulté. Je crois que Stroll était à mon extérieur donc j'ai essayé de le contenir. Et quand j'ai commencé à me replacer pour le virage 3, Albon était là."

"J'ai regardé le ralenti, je ne sais même pas s'il voulait être là mais son adhérence était tellement meilleure avec les pneus tendres qu'il s'est dit : 'Bon, il y a de la place', jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je ne l'ai pas vu mais, honnêtement, je me dis toujours qu'il y a peut-être quelqu'un. C'est le premier tour. Je n'ai donc jamais essayé d'utiliser toute la largeur de la piste et d'être complètement ignorant. J'imagine qu'il n'y avait manifestement pas assez de place."

Alors que Tsunoda a inscrit le point de la dixième place, confortant la sixième place de VCARB au classement constructeurs, Ricciardo reste sur un quatrième Grand Prix sans point en 2024, le septième de suite en tenant compte de la fin de saison 2023. L'Australien est ainsi frustré d'être passé à côté d'une chance de scorer.

"Hier aussi j'étais évidemment frustré de ne pas avoir réussi à accéder [à la Q3] pour un demi-dixième", a-t-il indiqué. "Mais il y a eu des points positifs, il y a eu des choses que nous pensions pouvoir montrer aujourd'hui. Les incidents du premier tour, ce sont les pires parce qu'on se dit toujours : 'Qu'est-ce qui aurait pu se passer ?', 'Peut-être que nous aurions pu faire ceci'. Alors oui, c'est dommage, non seulement pour nous mais aussi pour Alex, et vous ne voulez jamais voir quelqu'un sortir au premier tour."

Propos recueillis par Adam Cooper