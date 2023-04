L'accrochage Stroll/Leclerc, un incident de course selon eux

C'est dès le premier tour que s'est achevé le Grand Prix d'Australie pour Charles Leclerc, pour ce qui est déjà son deuxième abandon de la saison. Septième sur la grille de départ, Leclerc a tenté de faire l'extérieur aux Aston Martin dans le virage 3, mais la manœuvre s'est conclue par un contact avec Lance Stroll, qui a définitivement expédié la Ferrari dans le bac à gravier. Les deux pilotes sont cependant d'accord pour dire qu'il s'agit tout simplement d'un incident de course.

"Au premier virage, j'y suis allé mollo", a relaté Leclerc. "Je ne voulais prendre aucun risque. Au virage 3, franchement, je ne prévoyais pas vraiment de dépasser, mais Lance a dû beaucoup ralentir au freinage car Fernando [Alonso] a dû le faire aussi en raison des voitures de devant. Alors j'ai vu qu'il y avait une ouverture à l'extérieur et j'y suis allé. Malheureusement, Fernando a dû ralentir encore plus vers la fin du freinage ; Lance s'est retrouvé entre Fernando et moi, et nous nous sommes touchés."

"Je ne rejette évidemment pas la faute sur Lance. Je pense que c'est un incident de course. Mais c'est juste très frustrant, car le résultat final est que je rentre à la maison les mains vides."

Informé que Leclerc ne le tenait pas responsable de l'incident, Stroll a lancé : "Oh, c'est sympa de sa part, je vais lui payer une bière ce soir. Franchement, c'était un incident de course, à mon avis. Cette piste est très étroite. En abordant le virage 3, je freinais entre Charles et Fernando. Je n'ai pas changé de trajectoire, et je me suis fait prendre en sandwich. Alors nous nous sommes touchés. C'était dommage pour lui, et j'ai la chance de ne pas avoir eu de dégâts. Peut-être qu'il y en avait, mais ça n'en avait pas l'air."

Les Aston Martin d'Alonso et Stroll ont finalement décroché les troisième et quatrième places à l'arrivée de la course. Leclerc, lui, se retrouve dixième du championnat avec seulement six points au compteur, pour ce qui est son pire début de saison avec la Scuderia Ferrari.

Propos recueillis par Filip Cleeren et Adam Cooper