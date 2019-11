L'accrochage Vettel-Leclerc, une "chance" pour Ferrari

Le 65e tour du Grand Prix du Brésil 2019 de F1 a été le théâtre d'une situation redoutée au sein de la structure de Maranello. Une légère touchette entre ses deux pilotes a finalement conduit à un double abandon. Une légère touchette mais certainement pas obligatoire, et qui laisse à penser que le rapport de force entre les deux hommes, qui a débuté très tôt cette saison, a finalement atteint un point critique qui va forcer la direction de l'écurie à une clarification cruciale avant la saison 2020.

C'est en tout cas le point de vue de Mattia Binotto, qui considère encore qu'il s'agit d'un "luxe" de pouvoir gérer deux pilotes talentueux en dépit des difficultés que cela pose. "Je suis toujours convaincu que c'est un luxe parce que ce sont deux bons pilotes. De très bons pilotes. Ils représentent assurément un boost ou une référence l'un pour l'autre. Nous les avons vus progresser pendant la saison. Durant la seconde moitié, Seb a clairement été très rapide. Donc je pense que globalement, c'est toujours un luxe."

"Ce qui s'est passé, je dirais que c'est même une chance que ce soit arrivé cette saison parce qu'au moins il y aura des opportunités de clarification avec eux, en vue de l'année prochaine, sur ce qui ne doit pas arriver. Donc je suis content de saisir l'opportunité de ce qui s'est passé, au moins pour clarifier ça avec eux pour l'avenir."

Sur le plan purement sportif, le zéro pointé d'Interlagos ne change rien à la situation de Ferrari au championnat constructeurs, puisque la seconde position a d'ores et déjà été assurée et la défaite face à Mercedes consommée depuis longtemps. En revanche, avec la victoire de Max Verstappen, Vettel est hors de portée de la troisième place du classement pilotes et Leclerc à 11 unités du Néerlandais avant l'ultime manche de la saison, à Abu Dhabi.

Côté responsabilités, en dépit d'une enquête, la FIA a jugé qu'aucun des deux pilotes n'était majoritairement responsable de l'incident. Une décision qui a pu étonner, sur la base des images montrant un décalage progressif de Vettel vers la gauche tout au long de la ligne droite après qu'il se soit infiltré à l'extérieur. Appelé à évaluer les responsabilités de chacun et les éventuelles suites en interne, Binotto estime malgré tout qu'il ne s'agit pas d'"une question de gestion" du pilote allemand.

"Il s'agit de reconnaître, à terme, quelles ont été les actions et les erreurs. Et je pense que, que vous soyez un pilote, un ingénieur, quoi que vous fassiez, reconnaître les erreurs est important, parce que ça ne peut que vous rendre meilleur. Je pense donc que ce qui serait important avec les deux pilotes, c'est de comprendre ce qui s'est passé, en s'assurant au moins – pas à chaud, mais quand nous aurons passé du temps tous ensemble à Maranello – de comprendre ce qui s'est passé, quelle a été l'erreur. Ce n'est pas à moi de les blâmer, c'est à eux de le reconnaître."