Adélaïde 1994 - Quand Schumacher accroche Hill

Un point sépare Michael Schumacher et Damon Hill au moment où le titre mondial se joue sur le circuit d'Adélaïde. C'est au dernier GP d'une saison marquée par les décès de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna, par plusieurs graves accidents et par de nombreuses polémiques que doivent se départager les concurrents pour la couronne mondiale. La pole de Nigel Mansell, un des remplaçants de Senna dans le baquet de la Williams #2, ne tiendra pas très longtemps. Au départ, Schumacher prend l'avantage, devant Hill. Les deux hommes s'échappent très rapidement mais ne sont séparés que par quelques secondes.

Et puis arrive le 35e tour, qui entrera dans l'Histoire de la F1. Schumacher manque son freinage dans East Terrace, perd l'arrière de sa Benetton, doit contre-braquer pour la contrôler et va droit dans le mur en face. Il parvient à faire tourner sa voiture mais tape par l'avant puis l'arrière avant de revenir sur la piste avec une monoplace visiblement endommagée. Sur ses talons, Hill s'engage alors vers l'intérieur du virage suivant, mais en réaction Schumacher braque sur lui et va à l'accrochage. Le leader du championnat est envoyé, sur deux roues, dans le mur de pneus extérieur alors que, victime d'une crevaison, le Britannique rentre péniblement au stand. Malheureusement pour lui, le constat est sans appel : Schumacher a réussi son coup. Un des bras de la suspension avant gauche de a Williams a en effet été tordu dans le contact. Sa course est terminée.

Schumacher devient donc Champion du monde 1994, le premier de ses sept titres, d'une manière encore vivement critiquée aujourd'hui. Sa carrière sera jalonnée par plusieurs incidents similaires. Trois ans plus tard, notamment, il tentera la même chose face à Jacques Villeneuve lors de la finale de la saison 1997 à Jerez mais échouera, seul dans les graviers, avant d'être exclu du championnat par la FIA.

Les pilotes de 1994 1 / 35 Photo de: Sutton Motorsport Images Parade des pilotes 2 / 35 Photo de: LAT Images Les grid girls de Michael Schumacher, Benetton et de Damon Hill, Williams 3 / 35 Photo de: Sutton Motorsport Images Avant-course 4 / 35 Photo de: LAT Images Tour de formation 5 / 35 Photo de: LAT Images Départ 6 / 35 Photo de: LAT Images Départ 7 / 35 Photo de: LAT Images Départ 8 / 35 Photo de: LAT Images Départ 9 / 35 Photo de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 10 / 35 Photo de: LAT Images Damon Hill, Williams FW16B 11 / 35 Photo de: LAT Images Michael Schumacher,Benetton B194 Ford 12 / 35 Photo de: LAT Images Damon Hill, Williams FW16B 13 / 35 Photo de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 devant Damon Hill, Williams FW16B 14 / 35 Photo de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford, Damon Hill, Williams FW16B Renault 15 / 35 Photo de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford devance Damon Hill, Nigel Mansell, Williams FW16B Renault 16 / 35 Photo de: LAT Images Damon Hill, Williams FW16B Renault bloque une roue au freinage et manque de percuter Michael Schumacher, Benetton B194 Ford 17 / 35 Photo de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 devant Damon Hill, Williams FW16B 18 / 35 Photo de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton B194 Ford devant Damon Hill, Williams FW16B Renault 19 / 35 Photo de: LAT Images Gerhard Berger, Ferrari 412T1B 20 / 35 Photo de: LAT Images David Brabham, Simtek S941 21 / 35 Photo de: LAT Images Mika Salo, Lotus 109C Mugen-Honda 22 / 35 Photo de: LAT Images Le vainqueur Nigel Mansell, Williams FW16B 23 / 35 Photo de: LAT Images Le vainqueur Nigel Mansell, Williams FW16B 24 / 35 Photo de: LAT Images Gerhard Berger, Ferrari félicite Nigel Mansell, Williams 25 / 35 Photo de: LAT Images Podium : le vainqueur Nigel Mansell, Williams, Gerhard Berger, Ferrari 26 / 35 Photo de: LAT Images Podium : le vainqueur Nigel Mansell, Williams, le second Gerhard Berger, Ferrari, le troisième Martin Brundle, McLaren 27 / 35 Photo de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher célèbre le titre mondial avec Flavio Briatore, Tom Walkinshaw et le reste de l'écurie Benetton 28 / 35 Photo de: LAT Images Le Champion du monde Michael Schumacher fête le titre avec l'équipe Benetton, Tom Walkinshaw et Flavio Briatore 29 / 35 Photo de: LAT Images Le Champion du monde Michael Schumacher fête le titre avec l'équipe Benetton, Tom Walkinshaw et Flavio Briatore 30 / 35 Photo de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton célèbre son titre mondial avec son équipe 31 / 35 Photo de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Benetton fête son titre avec Flavio Briatore, Tom Walkinshaw et l'équipe 32 / 35 Photo de: LAT Images Flavio Briatore félicite Michael Schumacher, Benetton 33 / 35 Photo de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton célèbre le titre mondial avec son ingénieur de course Pat Symonds 34 / 35 Photo de: Sutton Motorsport Images Corinna Schumacher félicite Michael Schumacher, Benetton 35 / 35 Photo de: LAT Images