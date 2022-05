Affaire Aston Martin : Red Bull calme le jeu et enquête en interne

Red Bull calme le jeu au lendemain des suspicions, voire accusations, formulées à l'encontre d'Aston Martin et de ses évolutions introduites à Barcelone. L'écurie autrichienne n'a pour l'heure pas l'intention de porter réclamation auprès de la FIA mais va mener une enquête interne pour savoir si oui non il y a eu une fuite de données touchant à sa propriété intellectuelle.

Les pontons arborés au Grand Prix d'Espagne par l'AMR22 présentent des similitudes forcément troublantes avec ceux utilisés sur la RB18 depuis le début de l'année. Néanmoins, la FIA a déjà enquêté et estimé que la monoplace anglaise était conforme. Chez Aston Martin, on assure que le concept était à l'étude depuis l'an dernier car deux solutions concernant les pontons étaient développées parallèlement.

Ce samedi, le directeur technique de Red Bull, Pierre Waché, a admis avoir été "surpris" lorsqu'il a découvert la version évoluée de l'Aston Martin, jeudi à Barcelone. Cependant, l'affaire étant classée par la FIA, c'est en interne que la suite sera donnée.

"Pour nous, l'essentiel était d'être sûrs que cela ait été fait dans les règles", explique-t-il. "La FIA a vérifié, et il semble que ce soit le cas. De notre côté, on doit maintenant vérifier qu'il n'y a pas eu de fuite de propriété intellectuelle. C'est le principal atout de l'équipe. On veut en être certains et c'est ce sur quoi nous enquêtons en ce moment. D'un point de vue technique et personnel, c'est satisfaisant de voir une équipe nous copier. Ça veut dire que notre concept n'est pas mauvais."

Directeur technique d'Aston Martin, Andy Green s'est dit "déçu" par l'attitude de Red Bull et par les suspicions ouvertement affichées, mais là aussi, Pierre Waché tempère. "On veut seulement être certains de nous protéger, et avec le budget plafonné, l'essentiel part dans la propriété intellectuelle, donc on veut être sûrs que la manière dont on dépense notre argent soit sécurisée, que nos atouts le soient aussi", insiste-t-il, ajoutant que l'enquête interne vise à se prémunir de fuites vers n'importe quelle équipe, "pas seulement Aston Martin".

"Concernant la FIA, je pense que leur réponse est claire", précise-t-il. "Il semble que la voiture en elle-même, ainsi que la manière dont ils l'ont faite, soient légales. On ne veut pas agir davantage à cet égard jusqu'à ce que l'on trouve quelque chose de notre côté."

Interrogé sur le transfert d'ingénieurs entre les écuries, Pierre Waché estime que tous les garde-fous utilisés ne permettent pas de protéger à 100% les concurrents. "C'est comme une équipe de foot, les joueurs de foot sont les ingénieurs chez nous", avance-t-il. "Ce n'est pas ce sur quoi nous axons nos recherches, on cherche davantage s'il y a eu une fuite informatique. On ne peut pas contrôler ce que quelqu'un fait, ce qu'il transfère et ce qu'il sait. On ne peut pas tout désapprendre, ce n'est pas l'objet de notre enquête."