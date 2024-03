Affaire Horner : la plaignante aurait saisi la FIA

L'information vient de la BBC : l'employée à l'origine de l'enquête sur le comportement de Christian Horner aurait officiellement déposé une plainte auprès de la FIA. Plus précisément, c'est auprès du comité d'éthique de la fédération que cette nouvelle action aurait été entreprise.

Toujours selon le média britannique, ce ne serait pas la première fois que cette affaire aurait été portée à la connaissance de la FIA puisque deux signalements distincts auraient été effectués ces dernières semaines.

Le premier daterait du 2 février et aurait eu lieu via la hotline du département éthique et conformité de la FIA, soit quelques jours avant que l'affaire éclate publiquement. Cet appel aurait expressément fait référence au comportement de Horner envers une employée, en demandant à la FIA de s'intéresser à ce dossier et en faisant part de craintes concernant une mise sous le tapis de l'affaire par Red Bull. Le second signalement daterait quant à lui du 6 mars, avec une référence au premier appel et un avertissement que le lanceur d'alerte pourrait contacter directement les médias sur le sujet.

En réaction à l'article publié par la BBC, la FIA a expliqué qu'elle ne pouvait ni confirmer, ni infirmer l'information en raison de la nature des accusations : "À la FIA, les demandes et les plaintes sont reçues et gérées par le responsable conformité et, le cas échéant, par le comité d'éthique. Ces deux organes fonctionnent de manière autonome et garantissent une stricte confidentialité tout au long du processus. Par conséquent, et de manière générale, nous ne sommes pas en mesure de confirmer la réception d'une plainte spécifique et il est peu probable que nous soyons en mesure de fournir d'autres commentaires sur les plaintes que nous pourrions recevoir de la part de n'importe quelle partie."

Christian Horner et Helmut Marko après la course du GP d'Arabie saoudite.

Quant à Red Bull, l'un de leurs porte-parole a indiqué ne pas être au courant d'une enquête sur le sujet et ne pas souhaiteur faire de commentaire.

Le comportement signalé à la fédération pourrait constituer une violation potentielle de dispositions liées aux codes de conduite mis en place par la FIA. Même si elle a jusqu'ici été réticente à le faire, l'instance dirigeante pourrait donc avoir à s'impliquer davantage et même y être contrainte si une infraction potentielle est détectée. La FIA a mis en place une politique de lutte contre le harcèlement et la discrimination qui vise à garantir que tous les individus relevant de sa compétence – y compris les employés d'écurie – sont traités de manière égale, avec respect et dignité. La mise en place d'une ligne d'assistance téléphonique entre dans ce cadre.

Cette nouvelle information intervient alors que plusieurs médias, dont De Telegraaf aux Pays-Bas ou The Telegraph mais également la BBC en Angleterre, ont rapporté ces derniers jours que la plaignante dans l'affaire du comportement inapproprié de Christian Horner, par ailleurs récemment suspendue, était également en passe de faire appel des résultats de l'enquête interne menée pendant plusieurs semaines par un avocat indépendant. En cas de nouveau rejet de la plainte, cela pourrait a priori ouvrir la possibilité d'une action légale.

Depuis un mois et demi, l'affaire du prétendu comportement inapproprié de Christian Horner (qu'il a toujours nié) est sur le devant de la scène et a constitué la première partie d'un feuilleton qui a vu depuis quelques semaines l'éclatement au grand jour d'une lutte de pouvoir à la tête de l'écurie Red Bull Racing. Ces derniers jours, alors qu'Helmut Marko, conseiller historique de la marque, semblait en difficulté, le soutien public de Max Verstappen a fait pencher la balance, ce qui a du même coup remis Horner en position difficile.