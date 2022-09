Affaire Piastri : Webber s'est excusé auprès de Ricciardo

Après deux saisons décevantes, Daniel Ricciardo a été poussé vers la sortie chez McLaren, l'écurie ayant jeté son dévolu sur Oscar Piastri pour la saison 2023. Ce feuilleton, qui a animé la trêve estivale, a été riche en rebondissements, notamment avec l'intervention du conseil de reconnaissance des contrats de la FIA.

En outre, le recrutement de Piastri semble avoir été caché à Ricciardo puisque le premier a paraphé son contrat le 4 juillet alors que le second a publié la semaine suivante un message sur les réseaux sociaux afin de réaffirmer son engagement avec McLaren jusqu'à fin 2023.

Gêné par la situation et par l'absence de dialogue entre les deux parties, Mark Webber, le manager de Piastri, a souhaité s'entretenir avec Ricciardo au Grand Prix des Pays-Bas pour présenter ses excuses.

"On ne s'est évidemment pas vus en personne [depuis le début de l'affaire Piastri]", a expliqué Ricciardo au sujet de Webber. "Je pense qu'il n'avait pas besoin de le faire, mais il sentait qu'il voulait, d'une certaine manière, s'excuser et voir comment j'allais. Évidemment, je sais comment est [la F1] : il n'y a rien de personnel. Il voulait s'assurer que je le savais, que je le comprenais et que ça allait. Il se sent vraiment mal, évidemment, [à cause de] la façon dont ça s'est passé et comment les choses ont été présentées dans les médias. C'était évidemment agréable de lui parler."

Oscar Piastri va quitter sa chemise bleue pour du orange McLaren en 2023

Ricciardo a également discuté avec un autre Australien. Le pilote McLaren s'est en effet entretenu en privé avec son remplaçant, Piastri, pour lui assurer qu'il n'éprouvait pas de rancœur : "J'ai aussi parlé à Oscar, pour être honnête, et je me suis assuré qu'il n'y avait pas d'animosité. Je comprends comment ça marche. Il essaie d'y arriver : il essaie d'accéder à la Formule 1. Ce moment devrait aussi être très important pour lui. Je ne veux pas faire en sorte que la situation soit mauvaise pour lui."

"C'est tout : il n'y a rien de personnel. La conversation s'est arrêtée là. Je lui souhaite vraiment de réussir. Je veux qu'il fasse une bonne carrière en Formule 1. Ce sont les circonstances, c'est comme ça, mais j'aime toujours beaucoup Mark et je le respecte."

"S'il n'y a pas de communication, on ne sait jamais ce que quelqu'un ressent ou pense. De toute évidence, [Piastri] est beaucoup plus jeune que moi. Je ne sais pas comment il se sent, s'il est mal à l'aise à l'idée de me contacter et de savoir comment je me sens. Aussi, je voulais m'assurer qu'il était clair que je comprenais sa position. [C'est] absolument sans rancune. C'était bien, je pense que ça l'a fait se sentir mieux. Je pense que la dernière chose qu'il voulait était d'avoir d'étranges tensions entre quelques-uns des seuls Australiens [en F1]. Donc je suis heureux que nous ayons fait cela."

Propos recueillis par Oleg Karpov